Ekspert om Johaugs konkurrenter: – Presser seg for hardt og tar sjanser for å jage henne

– Therese er så rutinert, kjenner kroppen sin så godt. Hun vet eksakt hva hun skal gjøre for å være i form – også til OL. Utfordringen til konkurrentene er at de presser seg for hardt, tar sjanser for å jage henne inn. De tar sjanser i alt for å hente inn Therese, sier Bjørn.

Han har akkurat sett Johaug gå inn til en komfortabel, men likevel imponerende seier i ren staking i rulleskirennet «Tryvann Opp» i Oslo torsdag kveld.

– Moro, hardt og brutalt, oppsummerte Johaug selv opplevelsen.

Det var liksom aldri tvil om hun skulle vinne. Spørsmålet var bare hvor store differansene ville bli til neste på resultatlisten.

Det er heller ikke så rart.

– Må nesten overgå seg selv

VIKTIG STØTTESPILLER Lillebror Karstein Johaug, her avbildet under Tryvann Opp torsdag kveld. Foto: Annika Byrde / NTB

For det har i mange uker gått gjetord om Johaugs form. Lillebror Karstein er kanskje den som følger storesøsteren tettest av alle i treningsarbeidet. Han er ikke til vanlig en mann av store ord, men røper at jobben som er gjort i sommer er «sjukt bra».

Han ramser opp to bunnsolide høydeopphold. Kroppen responderer hele tiden. Samtidig vinner Johaug rennene hun stiller opp i. Det har ikke vært verken skade- eller sykdomsavbrekk slik det var sommeren for ett år siden.

Selv da gjorde hun omtrent rent bord i nesten alle renn, både nasjonale, verdenscup og VM.

NRK-ekspert Bjørn understreker at konsekvensen er at alle konkurrentene, de norske lagvenninnene og fra alle andre nasjoner, preges av Johaugs form. Men han trekker spesielt frem de argeste svenske rivalene i Frida Karlsson og Ebba Andersson.

– De må nesten overgå seg selv for å utfordre henne. Da er veien kort til at det bikker over, går på smeller og at de presser seg for hardt. Det handler om at de presser de hardeste treningsøktene og ikke minst mengden for langt.

Han mener å ha sett tedenser til det allerede. Blant annet da den svenske yndlingen Frida Karlsson måtte trekke seg fra Toppidrettsveka på grunn av overbelastning.

KLAR TALE: Fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post under torsdagens NRK-sendte Tryvann Opp i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

– Ikke sikkert svenskene gleder seg

Hovedpersonen selv har et avslappet forhold til det hun foreløpig har fått til.

Hun forteller at hun er i rute, men erkjenner følgende:

– Det har gått veldig på skinner i sommer og høst. Jeg lærte mye av fjoråret. Kanskje jeg er ennå råere på å periodisere treningen nå enn før. Det kjenner jeg at jeg får igjen for, sier Johaug.

STØTTER HVERANDRE: Marit Bjørgen og Therese Johaug, her etter Tryvann Opp torsdag kveld. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er vanvittig solid, sier Marit Bjørgen, som selv måtte seg slått med litt over tre minutter av sin gamle lagvenninne.

– Hun har kontinuitet i alt hun gjør. Hun er så gjennomtrent og så stabil. Jeg tror nok vi får se mye av Johaug til vinteren. Jeg gleder meg til å se henne i OL, men det er ikke sikkert svenskene gleder seg, sier Bjørgen og gliser så bredt hun bare kan.

Nå handler det bare om en eneste ting, skal vi tro Karstein Johaug:

– Det er i februar hun skal gå fort. Det handler om å gjøre ting enkelt nå og ikke overdrive treningen, sier han.