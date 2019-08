Ekspert om løpesatsingen: – Hun kunne blitt en internasjonal toppløper

I går knuste Johaug konkurrentene og satte ny løyperekord i Lysebotn opp. Søndag skal hun teste seg mot de beste langdistanseløperne i Norge – med unntak av Karoline Bjerkeli Grøvdal – på 10.000-meteren i friidretts-NM.

Johaug gleder seg til å teste løpeformen på Hamar.

– Jeg føler jeg er god til å løpe. Det beviste jeg på Fornebu-løpet i fjor. Det er elleve år siden jeg løp en 3000 meter, så jeg skal ikke skryte på meg noen tall på bane ennå. Jeg ligger lavt i terrenget, tar det med et stort smil og ønsker bare å få en god konkurranse på bane, sier Johaug til NRK, om det som har vært et av flere samtaleemner i den norske idrettsverden de siste ukene.

OVERLEGEN: Therese Johaug gikk tidlig fra konkurrentene, og vant med nesten tre minutter i torsdagens Lysebotn opp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Hun ønsker å gå hardøkter. Men hun har ingen baneøkter, ingen løpsspesifikke økter. Hun skal heller ikke løpe med piggsko eller noe. Det er ikke noe mål om å løpe på noen rå tid, men få en god økt, sier damelandslagets assistent, Geir Endre Rogn.

Han legger til at det ikke blir piggsko fordi det kan gi stor belastning.

Vil «perse»

Johaug sier at hun i løpet av sitt nylige høydeopphold i amerikanske Aspen fikk høre om NM i friidrett på Hamar. 31-åringen tenkte at det hadde vært moro «å slenge seg med og forsøkt seg». Friidretts-NM har hun aldri vært med på. Johaug ønsket en hardøkt til denne uken. Derfor tenkte hun at norgesmesterskapet var en fin anledning.

– Hva skal du få til, Johaug?

– Jeg har lyst til å få til et godt løp og perse (sette personlig rekord) på den tiden jeg hadde fra før, som er 33 minutter og 36 sekunder. Så får vi se hva jeg klarer, sier Johaug, som nok vet at norgesrekorden på 10.000 meter er på 30.13,74.

Må legge om løpsteknikken

NRK-ekspert Torgeir Bjørn var naturligvis på plass under Johaugs maktdemonstrasjon torsdag. Han var i likhet med resten av langrennsmiljøet ordentlig imponert over prestasjonen.

Bjørn mener Johaug, som har så god utholdenhet, kan overføre den til andre beslektede idretter som langdistanseløping. NRK-eksperten forteller at for å bli virkelig god må man imidlertid trene løping på bane og ikke minst – som langrennsløper – legge om løpsteknikken fullstendig.

For dårlig spesialtrent

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hun har en skiløpermåte å løpe på. Hun må få bedre løpssteg, flere økter på bane. Hun ville ikke hatt noe behov for den styrken i overkroppen som nå. Da mener jeg at hun kunne blitt en internasjonal toppløper på langdistanse, sier Bjørn – og understreker følgende:

– Men det er hun ikke. Hun har nesten ikke løpt på bane. Ikke har hun piggsko heller. Hun vil være redusert til helgen. Men Lysebotn Opp var første ordentlige hardøkt etter høydeoppholdet. Hun er bedre på den andre hardøkten etter høyden. Så rent fysisk er hun enda sterkere enn på torsdag, men for dårlig spesialtrent på løping for å få ut potensialet sitt.

– Hadde gjort skam på NM

En som uansett gleder seg – 5000 meter, rekordtider eller ei – er Ingvild Flugstad Østberg. Da hun fikk høre at Johaug skulle løpe i NM, fikk hun nesten lyst til å reise og heie på lagvenninnen.

– Og jeg fikk nesten lyst til å løpe selv. Men jeg tror jeg hadde gjort skam på NM i friidrett med mitt løpesteg. Men jeg tror det blir gull på Therese. Jeg vet ikke om alle som stiller, men jeg tror det, sier Østberg og smiler.