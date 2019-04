Ekspert om Hornelands innrømmelse: – Det er helt krise

– Én ting er å få en dårlig start, men hvis de ikke har klart å være i kampform til seriestart, har de bommet helt på opplegget sitt. Det er helt krise hvis Rosenborg, med de ressursene og spillerne, ikke er klare til seriestart, sier Torp.

RBK-trener Eirik Horneland innrømmet overfor Eurosport etter 1-1-kampen mot Odd at laget hans har «et hakk å gå på for å bli matchfit».

HELT KRISE: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener at innrømmelsene til RBK-treneren er helt krise. Foto: Julia Marie Naglestad

Varierende resultater i treningskampene har blitt etterfulgt av et 2–0 tap mot Bodø/Glimt i seriestarten og uavgjort mot Odd på hjemmebane i går. Dette sett i sammenheng med gårsdagens uttalelser, får Torp til å tvile på prosjekt Horneland.

– Ut ifra det jeg har sett av Rosenborg, er det veldig vanskelig å peke på ting de ønsker å få til. Det tenker jeg er et dårlig tegn, når de ikke har noe som tydelige viser hva Rosenborg er gode på. De kan se litt planløse ut, forteller fotballeksperten.

– Veldig tøff utfordring

Torp påpeker at det er et ekstra press på Horneland, som kommer til Trondheim som en umerittert trener. Han tror at dette gjør det lettere for både spillere og tilhengere å vende seg mot treneren fra Haugesund.

– Jeg tror Horneland kan være den første som får sparken, jeg. Ettersom han er i en så utsatt stilling. Han har en veldig tøff utfordring foran seg, sier Torp.

Rosenborg åpnet Eliteserien like svakt i fjor, med én uavgjort og ett tap. Allikevel endte det med gull. Styreleder i RBK, Ivar Koteng, vil fremheve at dette er et langtidsprosjekt.

LANGTIDSPROSJEKT: Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, sier at prosjekt-Horneland trolig kan ta tre år før det vil gi resultater. Foto: Sunniva M. Danielsen / NRK

– Som styreleder er jeg så heldig at jeg får være langsiktig. Vi har sagt at dette prosjektet trolig tar tre år før vi kan få ut det som er. For øvrig har vi akkurat like mange poeng som i fjor da vi tok «the double», sier Koteng til NRK.

Glisne tribuner

Kommentator i Adresseavisa, Birger Løfaldli, er bekymret over utviklingen på Lerkendal.

– Det er et ganske sterkt signal når det kun er 11.723 som møter opp på første seriekampen på Lerkendal. Så få har det ikke vært på 17 år. At Rosenborg ikke engasjerer like sterkt, er jo bekymringsfullt, forteller Løfaldli til NRK.

Løfaldli mener at det er andre problemer i år som gjør det vanskeligere for Horneland enn hans forgjenger, Kåre Ingebrigtsen.

SKUMMEL UTVIKLING: Kommentator i Adresseavisa, Birger Løfaldli, forteller at det ikke har vært så få tilskuere på en åpningskamp på Lerkendal på 17 år. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Det ble skapt forventninger om et stort navn til Trondheim etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen. Også endte de opp med Horneland, som ikke var et førstevalg. Publikum var i utgangspunktet litt skeptisk til han. I tillegg til alt bråket med rettssak, så er han mer avhengig av en god start enn det en merittert trener ville ha hatt og det Kåre Ingebrigtsen var i fjor, sier Løfaldli.

Til tross for en vaklende start og skepsis blant tilhengere og eksperter, så vil verken Løfaldli eller Torp avskrive Rosenborg ennå.

– Det er ikke noen krise med tanke på seriegull. Rosenborg har god nok tid til å sikre nok poeng, men spørsmålet er om de får til å gjennomføre det Horneland vil. Uten resultat og gode prestasjoner, så synker tålmodigheten. Spillergruppen vil jo sette spørsmålstegn ved om det er det riktige, det de holder på med, sier Løfaldli.

– Jeg synes det er ganske nærme før det er ordentlig krise i klubben, men man må ikke krisemaksimere enda. Det er fortsatt tidlig og Rosenborg har et lag som fortsatt fort kan vinne, understreker Torp.