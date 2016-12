Ekspert om Carlsens største konkurrent: – Han har et stort problem

Se og følg VM i hurtigsjakk fra kl. 12.45 her!

– Han har ett stort problem. Ivantsjuk har en tendens til å kollapse under press, sier Peter Doggers, innholdsdirektør i Chess.com, til NRK.

Det kan være en lidelse å se Vasilij Ivantsjuk (47) spille hurtigsjakk. Han sitter alltid helt ytterst på stolen, rister på foten og presser hendene så hardt inntil ansiktet at det blir noen merkelige grimaser ut av det hele.

UTFORDRER: Atle Grønn tror Ivantsjuks store svakhet kan gi Magnus Carlsen reelle sjanser på VM-tittelen. Foto: Maria Emelianova

Med andre ord: veteranen viser med hele kroppen at han er ukomfortabel. Disse sterke følelsesutbruddene er også sjakkgenies største svakhet.

Har vært briljant

Ivantsjuk leder hurtig-VM med sine 8 poeng – og har blant annet ett poeng mer enn Magnus Carlsen før den siste dagen. Men de færreste tror den eksentriske sjakkstjernen tåler presset.

– Hvis han for eksempel gjør en tabbe eller et dårlig trekk, kan han bli helt fra seg. Og vi ser ofte at han ikke klarer å komme over disse tabbene. Han takler det ikke. En tabbe kan være nok til å kollapse. Det ville ikke overrasket meg om det skjer på den siste dagen av hurtigsjakken, sier Doggers.

Under VM i Qatar har ukraineren hentet frem spill fra øverste hylle. Han feide rett og slett Magnus Carlsen av brettet i det syvende partiet med noen briljante trekk selv ikke Carlsen var forberedt på.

Den norske stjernen var langt nede etter tapet, men også full av beundring for Ivantsjuk.

– Han spilte bra og fikk meg i problemer tidlig. Han gjorde alle trekkene jeg fryktet, og noen jeg ikke hadde forutsett, sa Carlsen til NRK.

– Ivantsjuks nerver kan gi Carlsen sjanser

Ekspert Atle Grønn tror Ivantsjuks store svakhet kan være en stor fordel for nordmannen med tanke på VM-tittelen.

– Ivantsjuk er så uberegnelig at jeg er usikker på om han holder i fem partier til. Nervene kan spille han et puss og da kan Magnus ha reelle sjanser. Men det er fem-seks andre som kan ta dette. Det er relativt åpent, sier Grønn.

Sterke navn som Jan Nepomnjasjtsjij, Levon Aronian og Vishy Anand ligger mellom Ivantsjuk og Carlsen i sammendraget.

VM-lederen vil si minst mulig om sjansene til å stjele VM-tittelen fra Carlsen.

– Jeg må bare slåss – og håpe at jeg spiller bra. Det vil bli interessant, sier Ivantsjuk i et intervju med arrangøren.