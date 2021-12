– Jeg kan ikke huske en så utpreget matchstrategi i et VM, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Han snakker om Magnus Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij. Russeren er kjent for å være både følelsesstyrt og aggressiv i spillestilen.

Kontrasten er derfor stor til den utgaven vi har vært vitne til i VM: Her har Nepomnjasjtsjij vært både iskald og defensiv. Han har også hatt full kontroll på verdenseneren fra Norge.

– Vi kan se når han spiller med hvit at han nøler i de avgjørende øyeblikkene. Det er en tydelig matchstrategi. Akkurat nå spiller ikke «Nepo» for å vinne partier, han spiller for å ikke tape, sier Bae.

Slik forklarer han spillestilen

NRKs sjakkekspert peker på at russeren trenes av Vladimir Potkin, som også ledet sekundantteamet til tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin. De to russerne har vanligvis to vidt forskjellige spillestiler, men under partiene i Dubai har likheten vært slående.

Karjakin storspilte mot Carlsen i 2016, men måtte til slutt gi tapt etter omspill.

KAN HAN VINNE?: Torstein Bae tror Jan Nepomnjasjtsjij kan vinne VM med sin nye taktikk. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Han holder hardnakket på Karjakins defensive suksesstrategi. De velger å øke presset fra parti til parti, kanskje i en forhåpning om at Magnus ikke skal takle presset. Men kanskje også med vissheten om at Nepo tidligere har vært dårlig til å håndtere tap, sier Bae og legger til:

– Hvis han hadde tapt et parti, kunne denne matchen vært game over.

Onsdag spilte Carlsen og Nepomnjasjtsjij remis for femte gang til nå i VM. Etter partiet fikk russeren spørsmål fra VG om han er enig i at han har byttet spillestil. Der svarte 31-åringen fra Brjansk hverken «ja» eller «nei».

– Det kan være at det ser ut som om jeg har endret spillestilen, men først og fremst prøver jeg å spille gode trekk og skape litt problemer. Kanskje føler motstanderen min på presset og gjør noen feil? Det handler bare om å spille bra. Hvis du spiller bra, får du helt sikkert noen sjanser, sier Nepomnjasjtsjij.

Hammer gir «Nepo» skryt

Jon Ludvig Hammer, Norges nest beste sjakkspiller, innrømmer at han er litt overrasket over russerens forsiktige spill. Han gir samtidig «Nepo» honnør for å ha valgt riktig taktikk mot Carlsen.

EKSPERT: Jon Ludvig Hammer er imponert over «Nepo», men tror likevel Magnus Carlsen vinner. Foto: Carina Johansen / NTB

– Måten han har spilt på har fungert, og han har testet Magnus ved flere anledninger nå. Det tyder på at det funker. Han kommer helt sikkert til å fortsette med det fremover, sier Hammer, som er sjakkekspert i VG under VM.

– Hvem blir verdensmester?

– Magnus. Det er lenge igjen. Det er så mye som kan skje på ni partier, svarer Hammer.

Torstein Bae er imidlertid ikke like sikker som sin ekspertkollega. På spørsmål om Nepomnjasjtsjij kan ta VM-seieren med sin nye taktikk, svarer han:

– Det tror jeg absolutt. Han virker sterk. Magnus er ikke dårlig, men han er heller ikke 100 prosent.

Torsdag har spillerne hviledag i Dubai. Du kan følge fredagens parti direkte på NRK fra klokken 13.15.