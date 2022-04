Ekspert nådelaus etter Mazepins utsegn: – Ingenting i Formel 1 å gjere

– Karrieren min er sett på pause, men eg har vore involvert i motorsport i 18 år og eg kjem ikkje berre til å gi det opp. Eg held meg i form og håpar å returnere til Formel 1, sa Nikita Mazepin til Ria Novosti då føraren donerte racing-hjelmen sin til det nasjonale sportsmuseet i Russland onsdag.

Det gjer Formel 1-ekspert Henning Isdal kraftig irritert. Han er nesten glad for at Haas blei kvitt føraren, og meiner det avslutta samarbeidet med Uralkali løyste eit problem for laget.

Ingen tru på retur

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina, fekk Nikita Mazepin sparken av Haas, og samarbeidet med det russiske selskapet Uralkali blei òg avslutta. Far til Mazepin, Dmitry Mazepin, er deleigar i Uralkali.

Isdal har ingen tru på at Mazepin kjem til å få ein ny sjanse i Formel 1.

– Etter min meining har han ikkje ein sjanse til å gjere det. Uansett kor mykje pengar faren hans har, har han ikkje ein sjanse, seier Isdal til NRK.

KLAR I TALEN: Formel 1-ekspert Henning Isdal. Foto: Rune Bendiksen / Viaplay

Han har lenge vore kritisk til den russiske føraren.

– Eg har sagt det rett ut på TV, at Mazepin ikkje var god nok for Formel 1. Han skulle ikkje vore der, seier Isdal.

Det avslutta sponsorsamarbeidet meiner Isdal løyste eit problem for Haas.

– Eg trur teamet oppfatta i løpet av fjorårssesongen at han rett og slett ikkje var god nok til å delta på det nivået. Dette løyste problemet. Då kunne dei gå fritt til Kevin Magnussen, som heilt openbert er mykje betre enn det Mazepin var. Og så kunne dei få ein ny frisk start, og no ser vi at dei er mykje meir konkurransedyktige, seier Isdal.

Upopulær førar

Mazepin seier vidare i intervjuet med Ria Novosti at han har ein plan viss han ikkje lykkast i ein Formel 1-retur.

HÅPEFULL: Nikita Mazepin. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Viss det ikkje løyser seg, så vil eg vurdere andre alternativ for å køyre på fire hjul. Eg er lysten på å køyre i ørkenen. Dakar er mogleg. Og Silk Way Rally, men eg håpar å vende tilbake til Formel 1, seier han.

Isdal meiner han godt kan gjere eit karrierebyte.

– Det er høgst sannsynleg at han kan halde på med noko anna, men Formel 1, nei. For det første så var han den minst populære Formel 1-føraren vi har hatt på 20–30 år. Han har ikkje talent nok til å delta på det nivået, etter min meining, seier Isdal og held fram:

– Men det er mange andre moglegheiter, for han har ein far med store ressursar. Han kan nok halde fram med karrieren att, når det opnar for at russiske utøvarar kan delta, men han har ingenting i Formel 1 å gjere. Han kjem aldri tilbake. Det er min påstand.

Krangel om pengar

I tillegg til at Nikita Mazepin grublar over komande framtid, er det full fyring mellom Haas og den tidlegare sponsoren Uralkali. Det russiske selskapet meiner at Haas skuldar 13 millionar dollar i sponsorpengar betalt denne sesongen. Det skriv nettstaden Planet F1.

– Det er ikkje overraskande at det utspelet frå Mazepin måtte komme, forklarar Isdal.

Haas har tilbakevist kravet i eit brev sendt til den tidlegare sponsoren, og skal ha komme med eit motkrav på ytterlegare 8,6 millionar av selskapet i kompensasjon for tap av forteneste.

Haas meiner at ein klausul i kontrakten støttar opp om at laget kunne avslutte kontrakten dersom Uralkali forsaka skade, kontrovers, latterleggjering eller forpesta det offentlege omdømmet. Haas meiner at Dmitry Mazepins forbindingar i Russland oppfylte dette punktet.

– Det er jo litt merkeleg at dei vil ha pengar frå det russiske selskapet, men det er kontraktfesta og det må dei halde seg til, seier Isdal.