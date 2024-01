– Det er ikkje så lett, men eg må jobba med det, seier ei ærleg Margrethe Bergane til NRK.

Den uredde rekruttløparen er eit av dei største talenta i norsk langrenn og har skaka verdseliten ved fleire høve, men 22-åringen får kritikk for dei taktiske vala ho gjer i konkurransar.

UREDD: Margrethe Bergane har sett verdseliten på prøve ved fleire høve, men ekspertane set spørsmålsteikn ved hennar taktiske val. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det hender at eg ikkje alltid gjer dei smartaste vala, men samtidig gagnar det ikkje meg at det går roleg i fem rundar og så er det spurt på siste runden, heller, påpeikar ho.

Sidan gjennombrotssesongen førre sesong, har det ved fleire høve vorte stilt spørsmål ved dei taktiske vala til Konnerud-løparen. Mellom anna under følgjande renn:

Sesongopninga i Ruka – 20 kilometer fellesstart

Tour de Ski: Val di Fiemme – 15 kilometer fellesstart

– Kastar bort krefter

Det siste dømet ekspertane trekkjer fram fann stad i den 20 kilometer klassiske fellesstarten på laurdag i Oberhof.

Der var ho aktiv undervegs og fekk halvvegs ei luke ned til konkurrentane opp den tøffaste motbakken til løypa, Birxsteig. På neste runde var ho likevel nesten sist i gruppa.

– Korleis klarte ho å hamna der? Ho kastar bort krefter, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland om Bergane undervegs i fellesstarten laurdag.

Bergane enda til slutt på 18. plass i rennet laurdag.

– Ho er uredd, offensiv og går på. Ho er klar over styrken sin, at det må gjerast i bakken. Ho prøver seg, og det synest eg er kjempetøft. Samtidig – ho har jo kjempekrefter – og dei kunne vore disponert på ein annan måte til tider, spurde Maiken Caspersen Falla i Viaplays studio.

Då tok TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad til X:

– Kor mange fellesstartar skal Bergane få øydeleggja for seg sjølve før nokon i trenarapparatet tek ein ordentleg runde med henne og legg ein løpsplan? Kapasiteten er jo god nok til å kjempa heilt i toppen, så dette er jo berre vondt å sjå på, skreiv han.

Overfor NRK utdjupar han:

TV 2-EKSPERT: Petter Skinstad. Foto: Geir Olsen / NTB

– Me har eit stortalent som i skirenn etter skirenn sløser med krefter og hamner lenger ned på lista enn det ho treng å gjera. Eg håpar nokon tek ansvar for å rettleia henne på vegen mot å bli ein endå betre skiløpar, seier Skinstad.

– Ho har mykje å gå på reint taktisk, spesielt disponering av løp. Ho vil mykje og spesielt i dei partia ho er best, nemleg motbakkepartia, seier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Hovudpersonen erkjenner at ho «kan bli betre i dei taktiske vala», og er tydeleg på at ho får god hjelp av landslagsleiinga i jakta på å ta riktige taktiske og tekniske avgjerder.

– Eg tenkjer at eg kan bli betre taktisk, men at det ikkje var så håplaust heller, fordi me vart ei mindre gruppe etter at eg sette opp farta, forklarer 22-åringen til NRK om dei taktiske disponeringane på laurdag.

Ho held fram:

– Då kjenner eg at eg gjer det enklare for meg sjølv enn om me er eit større felt. Så gjekk eg kanskje på litt for mykje, men håplaust er det ikkje.

Hyller offensiv haldning: – Ho er eit lyspunkt

Samtidig får ho ros for den offensive haldninga ho utviser.

– Det er vanskeleg å kritisera for ein ung, kommande løpar for den kampviljen ho viser. Eg vil heller trekkja fram henne som eit av lyspunkta i sesongen og trur ho har mykje å by på i framtida, meiner NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Førre sesong hylla det polske langrennsikonet Justyna Kowalczyk Konnerud-jenta då ho skaka verdseliten i Holmenkollen, og Aukland synest Bergane «er ein løpar som skal hyllast for det ho har gjort i år».

– Eg tenkjer at med eit landslag som me knapt ser på start i verdscup, og som har vore langt under dei prestasjonane me så førre sesong og forventar, så er det feil å arrestera rekruttløparar som faktisk har levert resultat.

– Dame for framtida

Bergane står med elleve topp 20-plasseringar denne sesongen og vart nummer 15 samanlagd i Tour de Ski.

– Ho er ei dame for framtida. Så har ho absolutt ting å jobba med. Ho er veldig klar over det. Både med tanke på nedoverbakkar og med tanke på taktiske disponeringar, seier kvinnelandslagstrenar Sjur Ole Svarstad til NRK.

– Søndag synest eg ho gjorde eit veldig godt disponert løp og gjekk tre jamne rundar. Eg trur det er viktig for Margrethes sjølvtillit at me skryter på sånne dagar som i dag, når ho faktisk får det til, sa Svarstad til NRK etter stafetten.

Der gjekk Bergane ein solid tredjeetappe og heldt same tempo som svenske Ebba Andersson i tet, og det norske talentet sørga for at Noreg avanserte frå sjette- til femteplass.

– Kva er ho kapabel til dersom ho får det tekniske og taktiske til å stemma, Skinstad?

– Då er ho kapabel til å kjempa om pallplassar i verdscupen. Viss ho kan gå billig og smart og bruka kreftene på rett tidspunkt er det ikkje tvil om at ho kan komma høgt, høgt på resultatlistene, seier Skinstad.