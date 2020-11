Ekspert med knusande dom etter tabbane

Tysdag førte ein grov dommarfeil i NM-kvartfinalen mellom Avaldsnes og Arna-Bjørnar at bergensarane sin trenar la inn protest til fotballforbundet.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp forstår godt at Arna-Bjørnar-trenaren gjekk til det steget at dei la inn ein protest.

– Det er ein stor dommarfeil, som dommaren sjølv har vedgått. Det tok frå laget det som kunne vorte ein stor målsjanse og som kunne gitt uavgjort og ekstraomgangar.

Dommaren sjølv innrømde at avgjerda ikkje var i tråd med reglane.

Avaldsnes tok seg til slutt vidare i cupen etter 1–0-sigeren mot Arna-Bjørnar.

– Dei beste må dømme

Den same kvelden som hendinga i Avaldsnes vann LSK Kvinner 1–0 over Rosenborg. Også der var det kontroversar rundt scoringa, som mange meinte burde vore annullert for angrep på målvakt, kanskje òg for offside.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er tydeleg på at nivået bør hevast. Foto: NRK

– Igjen ei svært diskutabel dommaravgjerd, seier Torp, som legg til at det er altfor mange og viktige avgjerder som blir feil.

– Det betyr at nivået ikkje er bra nok, og ein må heve standarden, legg han til.

I onsdagens kvartfinale, der Sandviken avanserte på kostnad av Røa, hamna ein kampleiar igjen i fokus.

Røa-trenar Geir Nordby blei provosert då Sandvikens 2-0-skåring vart godkjent. Han meiner nemleg at ballen aldri var over streken.

– Det er høgt nivå på spelarane, og då må dommarane henge med, var Nordbys kommentar til NRK rett etter at Røa hadde tapt kvartfinalen 2-1.

– Dei viktigaste kampane må dømmast av dei beste dommarane, uansett kjønn, legg han til.

Her kan du sjå nokre av situasjonane det er snakk om:

Omdiskuterte dommeravgjørelser Du trenger javascript for å se video.

– Håpar ikkje det avgjer gullkampen

Denne sesongen har det hagla kritikk mot dommarane på både kvinnesida og herresida. No er Torp bekymra for at nivået på dommarane kan avgjere Toppseriens thrilleravslutning.

– Dommarane, på same måte som spelarane, kjem til å gjere feil. Eg håpar det ikkje blir avgjerande for gullkampen, seier han.

NFFs dommarsjef Terje Hauge håpar sjølvsagt at det ikkje vil bli tilfellet.

– Eg reknar med at det er spelarane som vil avgjere det. Om det er dommarane som kjem i fokus vil vi løyse det på ein god måte, seier han til NRK.

Også Vålerengas profilerte kaptein, Sherida Spitse, sa til NRK etter seriekampen mot Lyn førre helg at nivået ikkje er godt nok. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Urettferdig kritikk

Hauge seier at direkte regelbrot, slik som i kampen på Avaldsnes, ikkje skal skje på dette nivået, men han synest likevel det er urettferdig å kritisere det generelle dommarnivået på kvinnesida.

– Vi forstår at det kjem kritikk til enkeltsituasjonar, avgjerder og kampar, men det er urettferdig at ein då kritiserer kvaliteten til heile dommargruppa, seier han og legg til:

Dommarsjef Terje Hauge forsvarar dommargruppa på kvinnesida, men seier likevel at grove feil som i kampen mellom Avaldsnes og Arna-Bjørnar ikkje høyrer heime på toppnivå. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Med koronasituasjonen teke i betraktning er eg veldig godt fornøgd med dommarprestasjonane på kvinnesida, seier han og presiserer at det då er snakk om prestasjonen over ein heil sesong.

Grunna pandemien har ikkje dommargruppa kunna møte fysisk på møte, gjennomføre treningskampar før sesongen, og heller ikkje dømme herrekampar i tredje- og fjerdedivisjon, noko dei vanlegvis gjer.

Nivåheving vil koste

Noregs best rangerte dommar er Henrikke Nervik. Ho er på nivå 3 på UEFAs kategoriserte liste. På nivå 4 er Emilie Torkelsen og Sarah Zangeneh. Til samanlikning har Sverige tre i elite-kategorien.

Dommarsjefen trur at løysinga for å heve nivået er å gjere som på herresida.

– Det viktigaste innspelet eg kan komme med handlar om å setje dommarane i faste team. Slik det er no får hovuddommarane nye assistentdommarar til kvar kamp.

Han seier at det kan bidra til betre kommunikasjon mellom dommarane.

Men, som så mange gonger før er det økonomien som er til hinder for utviklinga av fotballen på kvinnesida.

– Det er det raskaste tiltaket vi kan gjennomføre, men då må vi ha klubbane med på dette, og det vil koste meir enn det kostar i dag.