Ekspert fnyser av utanlandsk forklaring: – Latskap og arroganse

– At ikkje fleire har teke dette på alvor er sjokkerande. Dette forbodet (fluor) har vore varsla LENGE!, skriv Petter Soleng Skinstad på X.

TV 2 sin langrennsekspert fekk denne helga sjå ei norsk sesongopning i skiskyting der utøvarar frå store nasjonar som Italia, Tyskland og Tsjekkia nærast vart parkerte av dei norske løparane.

Ein viktig grunn til det var dei store skiforskjellane på Sjusjøen, der dei norske løparane rett og slett glei frå dei utanlandske konkurrentane.

DOBBEL TRIPPEL: Dei norske herrane tapetserte pallen på Sjusjøen to dagar på rad. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er nesten så ein skjemmast der ute. Det er på grensa til flautt når ein glir forbi den eine utlendingen etter den andre, sa Johannes Dale-Skjevdal til NRK søndag.

Tyske Roman Rees var langt frå fornøgd med skia etter renna på Sjusjøen, og frykta litt at forskjellen mellom Noreg og dei andre nasjonane skal bli store denne sesongen med det nye fluorforbodet.

– Det gjer det kjedeleg og depressivt. Vi slit i løypa, og det er litt som forventa. Det handlar ein del om utstyr. Smørjarane våre er klar over dette, og dei vil forbetre seg. Det må dei, sa Rees til NRK søndag.

Den italienske stjerna Lisa Vittozzi var òg svært skuffa over skia. Fortvilinga til utlendingane får Petter Soleng Skinstad til å reagere.

– Latskap og arroganse

Langrennseksperten meiner det er arroganse og latskap at ein stor nasjon som Tyskland skal slite med fluorfri smørjing.

– Du kan gjerne seie at Noreg har store ressursar og ein stor og fin smørjebuss, men hardt arbeid er til sjuande og sist det som skil dette, seier Skinstad til NRK, og held fram:

– Det er derfor eg meiner at når Tobias Dahl Fenre og teamet hans jobbar hardare og betre enn konkurrentane, då er det for meg latskap og arroganse når konkurrentane forventar å oppnå like gode resultat utan å leggje ned same jobb.

SJEF: Tobias Dahl Fenre er smørjesjef for dei norske skiskyttarane. Foto: Lise Åserud / NTB

Smørjesjef Fenre er på si side ikkje sikker på at dei jobbar så mykje hardare enn dei andre nasjonane, men at godt samarbeid med langrenn og kombinert over mange år har sett dei i ein god posisjon.

– Eg trur ikkje dette blir representativt for vinteren utan fluor, seier Fenre til NRK om skiforskjellane i helga.

– Berre dagar før konkurransen hadde vi veldig tunge forhold, men vi er veldig fornøgd med at det gjekk bra for dei norske utøvarane, held smørjesjefen fram.

Sjølv om Lisa Vittozzi klaga på dårlege ski denne helga, er ikkje Klaus Höllrigl, sportsdirektør for dei italienske skiskyttarane, redd for at fluorforbodet fører til store forskjellar.

– Eg er sikker på at til verdscupen i desember så er det greitt. Akkurat no kan vi sjå dagar der ein nasjon er langt føre, men ein annan dag kan det vere ein annan nasjon, seier Höllrigl til NRK og erkjenner at det norske laget er godt førebudd.

– Burde vore gjort for lenge sidan

På fellesstartane søndag var det dei norske løparane som på kvinnesida hadde dei åtte beste langrennstidene. Lisa Vittozzi var då nærast dei norske kvinnene, over minuttet bak Ingrid Landmark Tandrevold.

For mennene var det heile 14 nordmenn som hadde betre langrennstid enn raskaste utanlandske konkurrent.

Tyske Philipp Nawrath var der nummer 15 i langrennstid, 1.17,4 bak Johan-Olav Smørdal Botn.

– Det går faktisk ikkje an for eit smørjeapparat av ein slik storleik som det tyske landslaget, å skulde på at det er så vanskeleg med fluorfritt, og at dei har ein jobb å gjere. Den jobben burde vore gjord for lenge sidan, meiner Skinstad.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå Felix Bitterling, sportsdirektør i Det tyske skiskyttarforbundet, til denne saka, men har ikkje lykkast.

Smørjarsjef Fenre trur tyskarane hadde uflaks denne helga.

– Det er ingen grunn til å tru at dei ikkje skal ha gode ski til vinteren, seier Fenre om tyskarane.