Ekspert falt stygt før renn og måtte krabbe ut av løypene – kommenterte med store smerter

Dramatikken startet i morgentimene i 08.30-tiden søndag, da Bjørn valgte å gå på ski fra hotellet til langrennsstadion, der han skulle se og følge sprintprologen i Lenzerheide.

Det skulle han kanskje ikke ha gjort.

Krabbet ut av løypen

For der var han maksimalt uheldig på veien. Rett ved løypetraseen stod det nemlig en snøkanon og sprøytet snø ut.

– Da jeg stod på ski gjennom den snøen stod plutselig skiene bom fast. Så jeg føk fremover og falt rundt. Da følte jeg at jeg var på grensen til å besvime, sier Bjørn, som forteller at han fikk øye på en person like ved, som han ba bli igjen i noen minutter til han kom til hektene.

Fordi:

– Jeg var bekymret. Jeg var redd en muskel på baksiden av låret var revet av. Jeg klarte heldigvis å krabbe 50 meter ut av løypen til en bilvei. Der ble jeg plukket opp av en fra NRK-teamet. Så kjørte vi til stedet vi sitter og kommenterer. Jeg kom meg til boksen og har kommentert sprinten stående.

– Har du hatt store smerter?

– Når du står bom fast med skiene og faller, så skjønner du at noe ikke er i orden. Du føler du har revet av en muskel i låret eller har fått en kraftig strekk, sier Bjørn.

NORMAL POSITUR: Torgeir Bjørn (venstre) liker best å sitte når han kommenterer, slik han gjør her, under verdenscupåpningen i finske Ruka i begynnelsen av desember. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Trøst at løperne har det «verre»

Nå – mange timer etter hendelsen – klarer Bjørn å smile av det hele. Men han sliter med bevegeligheten i det høyre beinet. Han klarer faktisk ikke å bruke det og «sleper det etter seg», forteller han.

Søndag ettermiddag fikk han i hvert fall kyndig hjelp og veiledning. Blant annet har han av arrangørpersonell på skistadion fått kompresjon rundt låret og han har konferert med langrennslandslagets helseteam hva han bør gjøre i tiden fremover.

– Hvordan var det egentlig å kommentere rennet i dag?

– Kommenteringen gikk egentlig ganske bra. Du fokuserer på løpet, ikke på at du har vondt i låret. Jeg trøster meg med at det er verre for løperne å gå, enn for meg å stå der, sier Bjørn og humrer.

SPESIELL DAG: For NRKs kommenatorduo, Jann Post og Torgeir Bjørn, etter sistnevntes trøbbel med beinet.. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Post ble urolig

Nå handler alt om å forflytte seg fra Sveits til Italia, der NRK viser de fem siste rennene i Tour de Ski. Bjørn satser på at ting blir bedre til etappen allerede nyttårsaften om to dager.

For kommentatorkollega Jann Post ble det også en spesiell dag. Han humrer litt av det hele i ettertid han også.

– Det er sjelden jeg får en telefon fra Torgeir om at han har falt på ski og har vondt. Jeg ble litt urolig med en gang. Så skjønte jeg etter hvert at det handlet om en kraftig strekk eller muskelavrivning.

De to kommenterte de første rennene i Tour de Ski for NRK på radio der alle rennene også sendes.

– Jeg merket ingenting da han kommenterte, men jeg ser at mannen ikke har det bra når han må stå og kommentere. Men det skal litt til for at han står over å kommentere langrenn. Det fikk vi bevis på i dag. Nå håper jeg bare han kan fortsette neste uke, sier Post.

PS: Tour de Ski fortsetter kommende uke i Toblach. Der venter 10 og 15 kilometer intervallstart i fristil tirsdag. Onsdag er det jaktstart i samme distanse i klassisk stil. Touren avgjøres med tre konkurranser i Val di Fiemme fredag til søndag om en snau uke.