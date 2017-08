Eks-landslagskaptein støtter Hegerberg: – Jeg skjønner frustrasjonen

22 år gamle Ada Hegerberg sjokkerte Fotball-Norge da hun tidligere denne uka meddelte at hun tar en pause fra landslaget, på grunn av manglende kommunikasjon og dialog med landslagsledelsen. Torsdag uttalte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at han var skuffet, og at han tror det er en uklok avgjørelse av 22-åringen.

Ingvild Stensland spilte for det norske landslaget fra 2003 til 2016, og var kaptein i en rekke av de årene. 36-åringen forstår frustrasjonen til Hegerberg.

– Dette er først og fremst trist, og det er ikke bra når en 22-åring ikke vil spille på det norske landslaget. Ada gir uttrykk for manglende motivasjon og takhøyde, og i så måte forstår jeg henne, men dette skulle vært løst for lenge siden. Det har gått altfor langt nå, sier hun.

– En vinnerskalle

FRA GLEDE TIL TÅRER: For fire år siden kunne Ada Hegerberg og Ingvild Stensland juble sammen for et strålende fotball-EM. Det er store kontraster mot hva som har skjedd i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stensland spilte selv sammen med Hegerberg de siste årene før hun la opp, og sier at Lyon-stjerna alltid har turt å stille høye krav til de rundt seg.

– Ada er en vinnerskalle, og stiller krav til omgivelsene. Jeg har aldri opplevd det som negativt.

– Det er viktig å ha sånne spillere, og det må være lov å stille spørsmål og utfordre når ting går dårlig. Ut ifra det jeg leser så virker kritikken å være berettiget, sier Stensland.

Med henne som kaptein, og en 18 år gammel Ada Hegerberg på topp, klarte Norge å ta sølv i fotball-EM i 2013. I år endte Norge med null mål og null poeng.

Kritiserer toppfotballsjefen

Nils Johan Semb uttalte etter sommerens fotball-EM at mesterskapet var et delmål på veien mot VM. Ingvild Stensland forstår hvorfor Hegerberg reagerer på det.

– Det blir jo helt feil når dette er flaggskipet, og det er et mesterskap som pågår. Så jeg kan skjønne frustrasjonen fra Ada der, sier hun.

36-åringen påpeker også at man ikke må dømme Hegerberg for avgjørelsen om å droppe landslaget.

– Jeg synes det er trist at hun blir fremstilt som en veldig egoistisk person, for det er hun ikke. Hun har bare et ønske om å vinne medaljer, være god, og prestere, sier Stensland.