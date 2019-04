Ejuke med drømmemål etter «Bojan-skuddfinte»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg måtte bare improvisere, sier Chidera Ejuke med et smil.

På spørsmål fra NRK om å beskrive målet sitt, har han litt vanskeligheter.

– Du vet, det er en veldig fin scoring, men du har mange muligheter når du kommer fremover med ballen i den situasjonen. Jeg er veldig glad for at det at det materialiserte seg i en scoring og tre poeng for laget, legger Ejuke til.

– Har du forresten hørt om Bojan Zajic?

– Ja, jeg har hørt om han ja. Jeg kjenner han ikke, men det er morsomt at begge har gjort det på likt vis.

Ejuke-show mot Gutan

Chidera Ejuke storspilte og sto for kampens vakreste scoring da Vålerenga slo Tromsø 4–1 hjemme søndag.

– Det var noen nydelige kasser i dag, sier trener Ronny Deila til NRK etter kampen.

Ejuke vartet opp med en strålende soloprestasjon etter en time spilt. Etter en stikker fra Bård Finne sendte han to Tromsø-spillere i pølseboden før han dro av keeperen og plasserte inn 3–0.

Vålerenga vant komfortabelt 4–1 og står med seks poeng etter fire kamper.

Bojan Zajic – skuddfintens far

Etter nesten 150 kamper for Vålerenga, og totalt over 200 i norsk fotball, er det én ting folk i forbinder med 38 år gamle Bojan Zajic.

På banen var norsk-serberen kanskje mest kjent for sin skuddfinte.

For elleve år siden fikk Vålerenga-publikummet gleden av den for første gang. Den gangen gikk det hardt utover Stabæk på Ullevaal.

VEKK MED DERE: Bojan Zajic på Ullevaal stadion i kamp mot NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Slo tilbake etter en to strake tap

Vålerenga har ligget fire dager på vestlandet tidligere i uken for kampene mot Molde og Kristiansund. Det var deilig å komme hjem, meddelte tomålsscorer Herolind Shala til NRK etter kampen:

– Det har vært veldig tung, men vi har prøvd å være positive. I dag viser vi at vi blør for drakta, samtidig som vi utnytter sjansene våre. Det var godt at ting gikk på skinner i dag. Nå må vi ha kontinuitet i det vi gjør, forteller Shala.

– Vi viser hvor mye vi har å by på offensivt, samtidig som vi er gode defensivt, sier Ronny Deila.