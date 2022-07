– Jeg ankom torsdag for ni dager siden og var tett i brystet. Mandag hadde jeg feber, og det var etter de første smittetilfellene. Jeg kan innrømme at jeg bodde på rom med treneren som nå ikke er her, han ble sendt hjem, sier Henriksen til NRK.

I løpet av den siste uken før VM Eugene startet testet nemlig fire personer i det norske støtteapparatet positivt for korona. Men Henriksen har ikke fått påvist sykdommen.

– Paul (Solberg, trener) var ganske redd for at han hadde smittet meg. Men guttungen var sjuk dagen før jeg dro, forteller Henriksen

– Det dunket ekstra i brystet på de koronatestene, innrømmer han.

– Føltes som gele

Henriksen åpnet med et brukbart kast på 78,89 meter i første omgang, men det var tydelig at Tjalve-kasteren ikke var kjempefornøyd med kastet.

I andre forsøk klaffet det imidlertid bedre og Henriksen tok over ledelsen i konkurransen med 80,87, én lengde som skulle vise seg å holde til tredjeplass.

– På det beste kastet mitt bommet jeg egentlig ganske heftig. Du så kanskje at jeg ikke så veldig fornøyd ut, sier Henriksen.

– Kroppen må være helt «fresh» for å få det til. Jeg hadde litt «shaky» kropp hele konkurranse, så jeg vet ikke hva det var for noe. Det er litt brusing i kroppen og beina føles som gele og bløtkake.

BRONSE: Eivind Henriksen smilte til kamera til tross for at han ikke var kjempefornøyd med egen kasting. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Historisk

Henriksen ble historisk da han tok OL-sølv i Tokyo sist sommer, og nå fulgte han altså opp med å ta det første norske medaljen i VM i disiplinen.

Som i OL havnet han på pallen sammen med to polakker. Olympisk mester Wojciech Nowicki tok denne gang VM-sølv, mens Pawel Fajdek sikret sitt femte strake VM-gull i disiplinen.

– Man kan ikke være flau over å bli slått av de to. Det er to virkelig store navn i internasjonal sleggekast, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Henriksen fikk en billigst mulig vei til VM-finalen. Han greide finalekravet på 77,50 meter allerede da han kastet 78,12 meter i første kastet.

– Det er den følelsen jeg ville ha. Bare bruke et kast og ikke bruke noe unødvendig energi. Jeg er på et såpass høyt nivå at jeg kan ta det ned et nivå på intensitet, men likevel klare å kvale direkte, sa Henriksen til NRK fredag.