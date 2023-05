To dager gjenstår før Bjaaland skal presentere neste års utgave av Team Elon Vest, Skiforbundets regionlag. Nå står han uten en av lagets beste utøvere.

Han har meldt overgang til Team Aker Dæhlie – etter det Bjaaland mener har vært en «søplete dårlig håndtert» jakt på utøvere som har vært tilknyttet hans lag.

– Laget er tatt ut. Det skaper masse ekstra problem. Det er jævlig kjedelig å miste de beste løperne. Jeg er ganske forbanna, tordner Eivind Arne Bjaaland til NRK.

FORBANNA: Eivind Arne Bjaaland i Team Elon Vest. Foto: Privat

Han understreker at utøverne ikke er ansvarlig. De har fulgt boken. Men han levner privatlaget liten ære for måten de har gått til verks for å rekruttere til allround-laget sitt.

Bjaaland viser til at et svensk langløpslag kontaktet ham før de begynte å snakke med utøverne, mens Aker Dæhlie gikk rett på utøverne.

– De har ikke gjort noe ulovlig, men jeg føler de mangler respekt, sier Bjaaland, som ble kåret til årets trener i norsk langrenn i 2021.

Inviterer til dialog

Privatlagets daglige leder, Knut Nystad, forstår frustrasjonen. Han har ikke vært direkte involvert i rekrutteringen av Elon-løpere, men er tydelig på at de ikke har hatt til hensikt å tråkke noen på tærne.

– Dette er andre sesong Team Aker Dæhlie eksisterer. Vi har ikke vært klar over en policy om at vi burde ringe til Team Elon, klubber eller andre for å få en godkjennelse om å snakke med utøverne etter sesongen. Vi beklager dette, sier Nystad til NRK.

– Vi burde kanskje gjort det offentlig kjent at vi søker nye utøvere. Jeg har stor respekt for at andre lag blir frustrert, men også vi må hente løpere til vårt lag.

De siste ukene er det blitt tatt ut løpere til landslag, rekruttlandslag og over helgen regionslag. Nystad mener de ikke har tid til å vente på at alle lagene er tatt ut.

– Jeg trodde «Silly Season» tilhørte Premier League, men det gjelder tydeligvis langrenn også. Vårt ønske er kun å gi løpere et attraktivt godt sportslig tilbud de kan vurdere opp mot andre gode tilbud, sier Nystad, og rekker ut en hånd til Bjaaland:

– Vi har ikke visst at vår dialog med utøvere var et problem, men vi inviterer alle som mener vi har gjort noe galt til dialog.

– Vi står ribbet tilbake

Bjaaland hevder at Team Aker Dæhlie har hentet én løper og prøver seg på flere.

– Isolert sett er det en fillesak, men for oss betyr dette mye. Vi står ribbet tilbake. Vi mister 200.000 kroner fra Skiforbundet av et budsjett på 1,5 millioner kroner. Det er kjempevanskelig for oss, sukker Bjaaland.

Team Elon Vest kunne i sesongen 2022/23 skilte med løpere som Gjøran Tefre, VM-reserve Sivert Wiig og Vebjørn Turtveit.

Bjaaland mener de ikke vil kunne erstatte løperne som er på vei ut.

– Vi ønsker ikke å opptre ufint eller usportslig eller å ødelegge for noen. Vi ønsker å samle alle i et miljø, for å utvikle oss best mulig. Vi heier på alle skiløpere, trenere, smørere, foreldre og støtteapparat og unner alle kun godt selv om de ikke representerer Team Aker Dæhlie. Vi har heldigvis alle samme mål, og det er å tilby flere muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv, avslutter Nystad.