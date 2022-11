Eitrem perset med over halvannet sekund - Kongshaug like utenfor pallen

Hajisafi vil dedikere mesterskapsinnsatsen til det iranske folk

Under Irans pressekonferanse i Qatar søndag, adresserte landslagsspiller Ehsan Hajisafi den pågående situasjonen i hjemlandet og fortalte at folket har det vanskelig.

Hajisafi startet pressekonferansen med å kondolere til alle sørgende iranske familier og refererte til guden av regnbuen, som har blitt et symbol for ni år gamle Kian som ble drept av myndighetene for noen dager siden.

– Vi må akseptere at situasjonen i landet vårt ikke er bra og at folket vårt ikke er fornøyd, sa Hajisafi.

Han fortsatte med å si at de iranske fotballspillerne skal være stemmene til folket:

– Vi er her, men det betyr ikke at vi ikke skal være deres stemme eller at vi ikke respekterer dem. Alt vi har, har vi fra vårt folk.

Forsvarsspilleren sa også at laget skulle gjøre sitt beste på banen og dedikere deres prestasjoner til folket.

– Vi er her for å jobbe hardt, kjempe og gjøre vårt best på banen, score og dedikere det til det sørgende folket i Iran. Jeg håper situasjonen går i den retningen som folket vil ha og at alle skal føle seg lykkelige, avsluttet 32-åringen.

Flere iranske landslagsspillere har tidligere uttrykt sin støtte til folket som kjemper mot det iranske regimet. Sardar Azmoun, en av landslagets store profiler som også er med til Qatar, har protestert mot volden til styresmaktene på sosiale medier.

Iran møter England i sin første mesterskapskamp mandag kl. 14.