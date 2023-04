– Hele sesongen røk jo nesten, forteller Eirik Ulland Andersen til NRK.

I mai i fjor under cupfinalen mot Bodø/Glimt røk Molde-stjernen korsbåndet, en skade han fremdeles kjemper for å reise seg fra.

– Jeg jobber knallhardt for å komme tilbake, sier 30-åringen.

Han kan fortsatt ikke spille fotball, og har tilbrakt mer tid på treningsstudio enn med grønt gress under beina det siste året. Samtidig har det versert rykter om hvor fremtiden hans hører hjemme.

I januar skrev Haugesunds Avis at Haugesund hadde takket nei til Ulland Andersens tjenester.

– Det var egentlig mer en samtale for å se hva de tenkte, og tenke litt på fremtiden min. Jeg sto uten kontrakt ved juletider og ingenting var avklart med Molde, forteller han til NRK.

MOLDE-STJERNE: Eirik Ulland Andersen har lenge vært en stor profil i norsk fotball, men skader har skapt problemer for kantspilleren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Fikk hjelp i tung tid

Romsdalsklubben hadde imidlertid ikke gitt opp kantspilleren. I en tid der alt så som mørkest ut, på utløpende kontrakt og med en alvorlig skade, strakk trener Erling Moe og Molde ut en hjelpende hånd.

– Han ble skadet i cupfinalen i fjor, og er en fantastisk fyr å ha i gruppa. Og vi har en regel i klubben som handler om at, når en så god og dyktig spiller blir skadet, skal vi ha ham her til han blir frisk. Han er såpass bra at, når han blir frisk, vil han bli en bidragsyter, sier Moe til NRK.

– Jeg er veldig takknemlig for at Molde gir meg den sjansen med tanke på at jeg fortsatt er skadet. Det setter jeg stor pris på, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal bli en god investering for Molde, sier spilleren som ble signert fra Strømsgodset i 2019.

TRENER OG ELEV: Erling Moe sammen med Ulland Andersen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Gjort meg sterkere

Dette er ikke første gang Ulland Andersen opplever skademarerittet. To ganger tidligere har han blitt tvunget ut i lengre avbrekk fra fotballen.

Folk kan bli negativt påvirket av mindre, å bli frarøvet muligheten til å utøve yrket ditt og det du elsker å gjøre. Ulland Andersen har forsøkt å snu det til noe positivt.

– Jeg tror det har gjort meg sterkere som fotballspiller og som person. Jeg skulle selvfølgelig vært de skadene foruten, men det er dette som har vært med på å forme meg. Jeg synes jeg har kommet styrket ut av det hver gang, det har jeg tenkt til å gjøre nå også, forteller han målbevisst.

– Du er bare 30 år, hva slags mål har du for resten av karrieren?

– Jeg har masse som jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å bidra til et seriegull, bidra skikkelig og spille, og så har jeg lyst til å spille i Europa igjen. De kampene i Europaligaen i 2021 var utrolig stort å være med på, og det har jeg lyst til å oppleve igjen.

Les også: Leik med kompis øydela karrieren: – Kvifor var eg så idiot?

Verdiløse gullmedaljer

Ulland Andersen har to seriegull med Molde, men sliter med å ta eierskap til bragdene. På grunn av skader har det blitt begrenset med spilletid i gullsesongene. Det vil han endre på i år.

– Jeg har en gullmedalje hjemme, men den har ikke så mye verdi for meg. Jeg spilte 4-5 kamper og har utrolig respekt for det gutta klarte den gangen og det de klarte i fjor, og det er et naturlig mål for meg å være med på å bidra skikkelig til noe sånn, forteller han.

Motivasjonen er på plass. For selv om skadene har vært tunge å håndtere, har det aldri vært snakk om å gi seg.

– Nei, det har ikke vært noe alternativ. For min del er det ikke tiden for å reflektere over dette heller, nå har jeg bare lyst til å komme tilbake og få et godt år.

Molde serieåpner borte mot Tromsø mandag 10. april.