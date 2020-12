Eirik Hestad ute resten av sesongen

Moldes viktige midtbanespiller Eirik Hestad (25) har pådratt seg en strekkskade og er ferdigspilt for sesongen, melder Romsdals Budstikke.

Hestad måtte av banen etter å ha holdt seg til baksiden av låret i europaligakampen mot Rapid Wien. Han bekrefter overfor Rbnett at det skyldes en strekkskade som gjør at han er ferdig for i år.

Det betyr at Molde-profilen ikke får være med på sesongavslutningen, som blant annet inkluderer en kamp mot Rosenborg på Lerkendal.