Einars konkurranse tok helt av – løp 83 kilometer på lille julaften

Ultraløpet det er snakk om heter «Hagemanns primtalløp», og startet 1. desember. Konkurransen går ut på å tilbakelegge en primtallsdistanse hver dag. Hver dag øker distansen. De startet på to kilometer, deretter tre og fem.

Det var Kondis som først omtalte saken.

Arrangør Einar Hagemann, her avbildet under en av mange løpeturer. Foto: PRIVAT

De siste dagene har konkurransen tatt seg noe voldsomt opp. 22. desember løp begge 79 kilometer. Totalt i desember har de løpt mer enn 791 kilometer hver.

– At det skulle ta så av, det visste jeg ikke. De to henger rimelig bra med. Det er helt sjukt, sier Einar Hagemann til NRK.

Hagemanns primtalløp Ekspandér faktaboks Alle kan delta der hvor de bor og befinner seg. Det går ut på å løpe et nytt primtall i rekken for hver dag som går. En starter første dagen på 2 kilometer, dag 2 løper en 3 kilometer, dag 3 løper en 5 kilometer og dag 4 løper en 7 kilometer. Slik fortsetter det helt til én deltaker gjenstår. En kan dele opp dagens distanse i maks to løp. Løpet må startes opp senest klokken 23.59.59 for å være gjeldende for den spesifikke dagen. Økten må dokumenteres. Der må det være et bilde av antall kilometer en har løpt, dato og starttid på økta. Tredemølle er ikke lov, De syv første dagene kan alle bli med selv om det kanskje er litt vanskelig å få lagt ut alt helt korrekt. De som ikke følger instruksene som er angitt, vil bli fjernet fra arrangementet. Humor er viktig i innlegg og kommentarer. Små spydigheter til meg er helt på sin plass. Det blir medaljer til alle som blir med. Det koster 200 kroner. Unntaksregelen. Det finnes ikke noen regler ute unntak. Du kan løpe så mange primtall du vil med pause dager imellom. Dette gjelder for de som ikke er så opptatt av å vinne, men bare å være med. Reglene er hentet fra Hagemann eventer.

Dagen før dagen, lille julaften, meddelte Therese Falk at hun ga seg og at Frank Løke dermed ville vinne dersom han løp 83 kilometer i løpet av dagen.

Og på kvelden samme dag kunne han meddele at 83 kilometer var fullført.

– Dette er det sykeste jeg har vært med på. Det er nesten så jeg begynner å grine. Det har vært 23 dager på rad med løping, med maraton eller lenger de siste elleve dagene. Det har vært helt jævlig, forteller Løke til NRK.

Både Falk og Løke har tilbakelagt et enormt antall kilometer i løpet av desember. Det har ikke gitt mye tid til juleforberedelser.

– Jeg har løpt over 90 mil og gått ned åtte kilo til nå. Jeg har ikke gjort annet enn å løpe, forteller den tidligere håndballprofilen.

Likevel hevder han at det fortsatt er krutt nok igjen i beina.

– Jeg hadde løpt i morgen også, hvis jeg måtte, sier han ved 19-tiden lille julaften.

Stod opp klokken fire for å løpe

Falk bedyrer imidlertid også at hun hadde klart å løpe mer, dersom hun hadde ønsket det.

– Det har ikke vært veldig vanskelig å motivere seg, men den siste uken med jobb var krevende. Jeg har stått opp klokka fire på natta for å løpe før jobb. Det har gått greit, men nå er ikke lysten der, sier hun til NRK.

Selv om hun gir seg nå, hevder Therese Falk at hun kunne løpt mer uten større problemer. Her fra et ultraløp tidligere i 2020. Foto: Aina Nygård / Hell ultraløpeklubb

– Jeg gjør det for å ha det gøy, ikke for å vinne eller bli best. Så jeg tror konkurransen har vært større for andre enn for meg.

Falk kommer også med et stikk til NRK og medias dekning av sporten hennes.

– Jeg skulle ønske dere skrev mer om ultraløp generelt. Men når en med borat-drakt er der, er det vel mer sensasjonelt enn sporten i seg selv, sier hun.

Ultraløperen sier premien hun skal gi den tidligere håndballprofilen er en vaskebøtte.

– Han snakker alltid om at han skal få «bøtta», og ta «bøtta» hjem og sånt.

Vinneren tror ikke noe på at Falk ga seg grunnet motivasjonen.

– For å si det sånn, hun hadde aldri latt seg slå av meg. Vi har holdt på i 23 dager, da gir du deg ikke hvis du ikke må, sier Frank Løke.

I desember har Frank Løke i motsetning til de fleste andre gått kraftig ned i vekt, grunnet all løpinga. Foto: Privat

– Dronninga blir slått av en avdanka håndballspiller på 40 år og 90 kilo.

Han er i motsetning til Falk klar på at dette har kostet enormt mye.

– Neste år blir det sjokoladekalender, sier han.

Elleville påfunn

Hagemann, som står bak ultraløpet, har tidligere i år løpt ultraløp i Vikersund-bakken, bobbanen på Lillehammer, 82 runder rundt Heddal stavkirke og 36 runder på Hardangerbrua (totalt 100 kilometer).

1. november i år kom et nytt sprøtt påfunn. Da startet Hagemann det første primtalløpet. 87 stilte på start 1. november, og Svein-Erik Bakke holdt ut lengst.

Da hadde Bakke løpt 61 kilometer på dag 18, og totalt tilbakelagt 501 kilometer i november.

1. desember startet «adventskalenderen» – et nytt primtalløp i Hagemanns regi. 134 løp første distansen, men 22. desember var kun Løke og Falk igjen.

Han har jevnlig hatt kontakt med duoen, og begge er i god form.

– Jeg er superimponert, og folk synes det er kjempeålreit. Så denne type løp kommer jeg til å arrangere mer. Dette blir en tradisjon, slår han fast.