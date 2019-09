Vi skrur tiden tilbake til 8. Juli 2019. Einar Iversen sitter stolt på Everton FCs presserom. Foran ham ligger papirene som forteller at han er blitt fotballproff, en tre år lang kontrakt med Premier League-klubben fra Merseyside.

En proffkontrakt betyr at nordmannen er tilgjengelig for Premier League-spill.

To år som akademispiller er over. Nå skal 18-åringen opp på klubbens reservelag med resten av U23-spillerne, i håp om på sikt å gå i fotsporene til navn som Wayne Rooney, Ross Barkley og Tom Davies.

17 ÅR: Wayne Rooney under en kamp mellom Everton og Arsenal i 2002. Foto: Ian Hodgson / Reuters

En måned senere er det en smilende Iversen som møter NRK midt i Liverpool One, blant asiatiske turister, shoppingglade briter på sommerferie og fotballsupportere som gleder seg til helgen.

Iversen har akkurat begynt å finne seg til rette på klubbens reservelag, men en lyskeskade har gitt ham en litt amputert start med Evertons nest beste spillere.

– Det er veldig stor konkurranse om plassene. Spesielt i fjor så ville jo alle ha kontrakt, da var det mye konkurranse og alle ville prestere sitt beste, sier han.

– Han ble nok tatt litt på senga

Iversen ble hentet fra Stord til Evertons akademi i 2017, etter to perioder som prøvespiller. Prøvespillene kom til etter en talentleir i Stavanger, og i løpet av det siste prøvespillet fikk han tilbud om å flytte over. Der skulle han innkvarteres hos vertsfamilie, og gå på college som en vanlig britisk tenåring, samtidig som han skulle ta de nødvendige stegene på fotballbanen.

Jon Pall Palmason trente Iversen i Stord før han gikk til Everton. Islendingen er full av lovord om sin tidligere elev.

KLEPP: Jon Pall Palmason er trener for Klepp, og trente også Iversen i Stord før han dro til Everton. Foto: Stine Løvmo Lie

– Det Einar har gjort på to år er utrolig imponerende. Einar er en arbeidsmaskin. Han har en ting som kanskje er det viktigste, mentalitet. Han er veldig seriøs og et treningstalent. I Stord spilte vi i en 4-4-2-formasjon, men vi trengte egentlig bare tre midtbanespillere. Einar løp for to, sier han til NRK.

På tampen av forrige sesong ble Iversen kåret til årets akademispiller, en ære også Barkley og Davies fikk oppleve i sin tid, og Iversen begynte etter hvert å forstå hva som skulle skje i løpet av sommeren.

– Det tror jeg kom som en overraskelse. Han ble nok tatt litt på senga, sier pappa Holger Iversen om kåringen.

18-åringen fra Stord i Hordaland er høyreist og åpenbart fysisk rustet. Han trekker frem treningskulturen som en av de største forskjellene mellom Norge og England.

Pappa Iversen tror det er lettere å slå gjennom i Everton, kontra andre engelske storklubber.

– Om Einar hadde fått tilbud fra Liverpool eller Manchester City, hadde jeg helt klart valgt Everton ut ifra det jeg vet i dag. Veien opp i Everton-akademiet er litt lettere enn det er i City eller Liverpool, sier han.

Har aldri angret

På et hotellrom like ved har foreldrene nettopp sjekket inn. De passer på å komme på besøk så ofte de kan, og spiller fortsatt en viktig del i 18-åringens liv.

– Vi snakker hver dag på meldinger eller ringer hverandre. Jeg tror de synes det var litt tøft i begynnelsen, men de kommer mye på besøk, og jeg er en del hjemme, så vi ser hverandre ganske ofte. Så det ble ikke så tungt som de kanskje trodde i starten, sier han.

FYSISK SPILLER: Daværende Everton-spiller David Unsworth (t.h.) i duell med Roy Keane på 90-tallet. I dag er Unsworth treneren til Einar Iversen på U23-laget til Everton. Foto: DAN CHUNG / REUTERS

Iversen innrømmer likevel at det ikke var et enkelt valg å forlate trygge og kjente omgivelser i jakten på den store drømmen. Men han har aldri angret, selv om han kan ha hjemlengsel av og til.

– Jeg forstod fort at det kom til å gå veldig fint, for både vertsfamilien og spillerne på laget tok meg veldig godt imot. Everton er en klubb som er veldig flink til sånt, de ser personen og ikke bare fotballspilleren, så jeg synes det har vært veldig fint, sier han.

Drømmer om å bli med inn i ny storstue

Hverdagen har han også vendt seg godt til. Nå uten skole å tenke på. Men ikke med for mye fritid, i hvert fall ikke ifølge ham selv.

– Dagene begynner med at jeg står opp rundt klokken åtte, og så må vi møte på trening innen klokken ni. Første trening begynner klokken ti, og etter det er det lunsj og eventuelt en økt til. Men av og til har vi bare en trening, og da er det hjem og spille Play Station eller noe.

NY STADION: I 2023 skal Evertons nye storstue stå klar. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Jeg synes det er helt greit jeg. Folk spør meg om jeg ikke kjeder meg, men jeg koser meg, smiler han.

Men selv om Evertons unge nordmann er både edruelig og reflektert, er det lett å se gnisten i øynene når han ser lenger frem i tid. Til sesongstarten i 2023 planlegger Everton FC å åpne ny storstue nede ved havnen i Liverpool. En stadion som Iversen håper en gang å kunne kalle sitt hjem.