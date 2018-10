Eikrem sikret thrilleravslutning i topp og bunn

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Molde snudde kampen etter pause og slo nedrykkstruede Start 3-1 mandag.

– Jeg tror vi var enige om at det ikke var bra nok det vi gjorde før pause. Vi har blitt «skrytt opp i mente» den siste tiden. Vi har spilt bra fotball, men i første omgang trodde vi at vi var Norges beste lag. At vi slapp å springe, takle. Men i andre omgang var det karakter i laget. Innsats, lagmoral og kvalitet. Alt som skal til for å vinne fotballkamper, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til NRK.

Med seieren meldte romsdalingene seg på i kampen om sølvet i Eliteserien. Tre poeng betyr at Molde kun har to poeng opp til serietoer Brann med tre serierunder igjen å spille.

– Vi håper å gjøre dem nervøse. De må vinne kamper for å holde oss bak dem. De har ikke råd til å gi fra seg poeng, sier Solskjær selvsikkert.

– Selvforskyldt

TØFF NEDRYKKSSTRID: For Start-trener Kjetil Rekdal, her avbildet i pressesonen etter kampen mot Molde. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Start har med null poeng mandag kveld fortsatt 29 poeng. De ligger på en 13. plass og har tre lag bak seg på tabellen. Veien til kvalik-plassen er imidlertid ikke lang. Der ligger Lillestrøm med sine 27 poeng.

På 15. plass og direkte nedrykk ligger Stabæk med 25. Det ligger med andre ord an til en skikkelig thriller også i nedrykkskampen.

– Dette er selvforskyldt. Det ble en sløv start på annen omgang. Vi gjorde en del feil vi ikke gjorde i første omgang. Vi var ikke like skjerpet som i første omgang, oppsummerer Start-trener Kjetil Rekdal overfor MAX.

Start-forsvarsspiller Henrik Robstad er enig med sjefen sin. Han sier til NRK at han er godt fornøyd med det laget fikk til i den første omgangen.

– Men så kommer vi ut til andre omgang, de vinner dueller, vi er ikke der vi skal være. De begynner å skape sjanser, begynner å få til spillet sitt. Da er du sjanseløs, du må være hundre prosent for å stå imot dem, fordi de er gode når de er gode, melder Robstad.

Fortjent ledelse

Det startet imidlertid meget bra for Kjetil Rekdal & co. Sørlendingene var best på eget gress før pause og tok ledelsen i det 42. minutt.

Tobias Christensen la inn til en Adeleke Akinyemi. En meget god avslutning senere og ballen lå i nettet bak Molde-keeper Andreas Linde.

Raknet etter pause

Men etter hvilen snudde kampen. Først da Pawel Cibicki sørget for utligning etter 54 minutter. Bare syv minutter senere var snuoperasjonen et faktum. Magnus Wolff Eikrem flikket et Kristoffer Haugen-innlegg bak Start-sisteskanse Jonas Deumeland.

På overtid satte Eirik Hestad den endelige spikeren i Start-kista. Dermed endte det 3-1 til Molde i en kamp som får stor betydning for spenningen i topp og bunn av årets Eliteserie.

Haaland skadet

FORNØYD: Molde-trener Ole Gunnar Solskjær, her etter kampen mot Start på Sør Arena mandag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Et skår i gleden for Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er at Erling Braut Haaland måtte av banen underveis med det som så ut til å være en ganske tøff overtråkk.

Kraftspissen steg til værs i en duell inne i Starts 16-meter og landet forkjært. Haaland lå og vred seg på banen, men forsøkte å fortsette. Men noen minutter senere var ikke det lenger et alternativ. Dermed måtte Haaland ut.

– En overtråkk. Jeg vet ikke om han har hatt så mange overtråkker før, men ikke under min tid i Molde. Det kan gå fort, det kan gå uker. Men vi har Leke (James), vi. Så vi er godt forspent. Men det er synd for Erling, sier Solskjær om elevens skade.