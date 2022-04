Eikrem sendte Molde til cupfinalen med helfrekk scoring: – Genialt

ESPN: United går for Ten Hag

Ifølge ESPN skal Manchester United ha bestemt seg for å ansette Ajax-trener Erik Ten Hag som ny hovedtrener.

Den anerkjente United-journalisten Mark Ogden viser til kilder i både England og Nederland, og Ten Hag skal ifølge ESPN selv være klar for å ta over United til sommeren.

Om rapportene stemmer vil nederlenderen bli den permanente erstatteren for Ole Gunnar Solskjær som hadde sin siste dag på Old Trafford i fjor høst. Tyske Ralf Rangnick er midlertidig trener for rødtrøyene.