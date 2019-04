Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var en bra kamp, men kanskje ikke helt topp av oss, sier Moldes midtbane-elegant Eikrem.

4-1-seieren over Vålerenga gjør uansett at Molde fortsatt er ubeseiret i årets eliteserie, med to seiere og én uavgjort. De topper også foreløpig tabellen - vel å merke før alle lagene har spilt tre kamper.

Onsdagens kamp var nemlig rett og slett en fremskutt 15. serierunde, ettersom Molde er opptatt med kvalifisering til europaligaen i juli.

Eikrem spilte nok en gang en hovedrolle for Molde. Han scoret 2-0-målet noen minutter ut i andre omgang, og har nå scoret tre mål på tre kamper, ett mål i hver runde.

– Han holder et meget, meget høyt eliteserienivå. Ingen tvil om det, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre da Eikrem ble byttet ut et kvarter før slutt.

Spår Molde-gull

Eikrem har vært innom klubber som Manchester United og Cardiff, og bestemte seg for å vende hjem til Molde i fjor høst. Det viste seg å bli en god signering for Molde. 28-åringen leverte en god høst, og har fortsatt i samme spor denne våren.

– Det blir fryktelig sterkt for Molde hvis han fortsetter å score slik, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp.

Selv sier Eikrem at han kjenner at Molde virkelig har funnet scoringsformen.

– Dine bidrag kommer på løpende bånd, en assist og en skåring i dag?

– Ja, det er derfor molde betaler meg penger, så det håper jeg fortsetter, sier han og smiler, og legger til:

– Det er mange spillere som løper foran meg, og da kan jeg finne dem med pasninger. Og så har jeg vært heldig med å skåre et par i starten også.

NRK-ekspert Torp tippet Molde som serievinnere før sesongstarten, og har ikke fått mindre tro på dét.

Moldes Eirik Ulland Andersen satte inn 3-0 på straffespark. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– De har så mye å spille på og kan rullere mye. Molde har mange strenger å spille på, og det er derfor jeg hele tiden har trodd at de vinner i år. Ja, det er tidlig, men jeg tror det. I alle fall med den gode starten de har hatt, og samtidig ser ikke konkurrentene så hvasse ut, sier Torp.

Deila: – Utrolig at vi taper 4-1

Samtidig betyr resultatet at Vålerenga gikk på sitt andre tap så langt i år. Torp synes ikke det er grunn til å rope varsko helt ennå.

– De har et bra lag og bra ting på gang, så jeg synes det er litt for tidlig å si enda. Starten deres har egentlig ikke vært så verst, sier han.

Vålerenga-trener Ronny Deila ser ut til å være enig i dét.

– Vi spiller mye bra fotball. Det er mye av det vi skal drive med, men så gjør vi en del individuelle feil. Dette er mye mer å gå videre på hvis du sammenligner med fjoråret, sier han til Eurosport.

– Jeg synes det er helt utrolig at vi taper 4-1 her i dag, legger han til.

Vålerenga-trener Ronny Deila fant mye positivt med kampen, til tross for stortap. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Målrik andreomgang

Vålerenga hadde nemlig mye ballbesittelse, men klarte aldri å skape de helt farlige mulighetene foran Andreas Linde annet enn et og annet skuddforsøk som Linde hadde god kontroll på.

Etter hvilen gjorde Molde ytterligere to mål før det var gått åtte minutter. Først fikk Eikrem heltreff fra distanse etter fem minutter. Det var hans tredje mål på tre kamper. Eikrem fikk herje og dominerte stort på Moldes midtbane.

Eirik Ulland Andersen gjorde 3-0 på straffespark et par minutter senere etter at Vålerengas Sam Adekugbe hadde dratt Ohi ned inne i feltet.

Før timen var spilt klarte Vålerenga å redusere. Magnus Nakkim, som vikarierte på høyrekanten for utestengte Efraín Juárez, var våkent framme i feltet etter et frispark fra Bård Finne.

Scoret fra midtbanen

Etter reduseringen kastet Deila innpå Herolind Shala og Aron Dønnum. Plutselig klarte laget også å skape mye foran Molde-målet. Men offensiven kostet. Adam Larsen Kwarasey var litt vel optimistisk da han var ute på en bærtur ni minutter før slutt.

Martin Ellingsen hadde en enkel jobb da han satte 4-1 fra lang distanse etter at Kwarasey var helt ute på 30 meter og taklet. Ballen havnet hos Eirik Hestad, som sendte den videre til Ellingsen.

Neste kamp for Molde er borte mot Bodø/Glimt søndag. Vålerenga tar imot Tromsø.