Eikrem kritisk til egen karriere: – Jeg har ikke vært god nok

– Jeg har vært veldig bra for Molde. Og bra i Malmö. Men de gangene jeg har vært i andre klubber i utlandet, har jeg rett og slett ikke vært god nok. Jeg kan ikke klage på noen andre enn meg selv, sier en selvkritisk Eikrem til NRK.

Potensialet hans har alltid vært ubestridt, det var også derfor Manchester United betalte et millionbeløp for å hente ham til klubben som 16-åring.

Eikrem gikk gradene for United, men klarte aldri å spille seg inn på førstelaget.

Karrieren hans har siden den gang inneholdt opphold i klubber som Heerenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders, men han har aldri fått sitt skikkelige gjennombrudd utenfor Skandinavia.

«Fifty-Fifty», er svaret når han skal bedømme hvor fornøyd han er med sin egen karriere.

– Hva er det som har gjort at du ikke har lyktes helt der ute?

– Det mange glemmer, er at det er utrolig mange gode spillere som spiller fotball i verden. Jeg har gjort det jeg kunne for å spille meg inn på de lagene jeg har vært, av og til funker det ikke, av og til kommer det inn en trener som ikke liker deg. Da kan man ikke gjøre så mye, bare jobbe hardt. Men jeg kunne nok fått mer ut av karrieren, ja, innrømmer Eikrem.

VIKTIG: Magnus Wolff Eikrem betyr mye for Molde-laget. Søndag er han kaptein i cupfinalen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Søndag får han en hovedrolle når Molde jakter sitt første cupgull siden 2014, når Bodø/Glimt venter i den NRK-sendte cupfinalen på Ullevaal stadion klokken 16.

– Klubbvalgene har nok ikke vært fulltreffere

Molde-trener Erling Moe har forståelse for at Eikrem mener han kunne fått mer ut av potensialet sitt.

– En spiller som Magnus kunne helt sikkert fått enda mer ut av oppholdene i utlandet, sier Moe til NRK.

Han har selv fått enorm nytte av midtbanegeneralen i Molde.

Moe tror 31-åringen er avhengig av å få en skreddersydd rolle for å få ut det potensialet han viser uke ut og uke inn i Eliteserien.

– Det har han ikke fått i utlandet, selv om han hadde en fantastisk periode i Malmö. Jeg tror det ligger litt der, klubbvalgene har nok ikke vært fulltreffere med tanke på hvordan de har brukt ham. For hvis han blir brukt på rett måte, er han en fantastisk fotballspiller. Han har både et fotballhode og ferdigheter som gjør at karrieren nok kunne vært enda bedre, mener Moe.

– Det er jo klubben min

På spørsmål fra NRK svarer Eikrem kontant «nei» på spørsmål om det er noe han angrer på når han ser bakover på sin karriere.

Siden sommeren 2018 har han spilt for Molde, en tilværelse han trives godt med selv om mange mener han er god nok for langt bedre ligaer enn Eliteserien.

– Det er jo klubben min, og jeg har kommet hjem to ganger. I 2011 hadde Ole Gunnar (Solskjær) blitt trener og skulle bygge et storlag, og det var jeg med på. Den andre gangen var det rett og slett fordi jeg ikke var god nok i utlandet og måtte komme hjem. Jeg hadde også lyst til å komme hjem og spille for Molde, som hadde et utrolig bra lag med Haaland, Hestad, Aursnes og flere andre. Og vi klarte målet, som var å vinne serien i 2019.

– Hadde du mange alternativer i utlandet den gangen?

– Nei. Jeg hadde mulighet til å gå til Toronto, det er det eneste jeg vet, sier han.

– En katalysator

Erling Moe er i hvert fall strålende fornøyd med å ha Eikrem tilgjengelig. Han beskriver 31-åringen som en av brikkene som han ønsker å ha der hver eneste gang,

– Han er en katalysator i det offensive spillet vårt. Blikket og forståelsen hans er kanskje litt unorsk, han ser ting ingen andre ser, han er veldig sterk i det å finne og utnytte rom. Og han er veldig god til å få ballen i riktige rom og utnytte den på en god måte, sier Moe.

– Men vi har gitt ham en rolle der dette har vært hans førsteprioritet, og vi har fjernet noen defensive oppgaver for ham. Den rollen har vært veldig kledelig siden han kom tilbake. Han er også utrolig viktig for oss i treningshverdagen når det gjelder å sette krav, der er han eksepsjonell, legger Molde-sjefen til.

– Hadde vært helt utrolig

Eikrem spilte for Molde i 2013 da laget vant cupen, men ble solgt til Heerenveen på sommeren og fikk ikke spille finalen.

Han drømmer om å løfte pokalen som kaptein søndag kveld.

– Det hadde vært helt utrolig. I 2013 var jeg med i de tidligere rundene, og jeg tror jeg har en pokal hjemme, men vet ikke helt hvor den er. Hvis man spiller vil det bety mye mer, sier han.

Hvilket lag heier du på i cupfinalen? Molde Bodø/Glimt Vis resultat

Cupfinalen mellom Molde og Bodø/Glimt søndag sparkes i gang 16.00 på Ullevaal stadion.

Eikrem mener presset ligger på gultrøyene før avspark.

– Jeg har ikke sjekket oddsen, jeg er ganske dårlig på å tippe, men jeg er ganske sikker på at Glimt er de største favorittene. Det kan passe oss bra, sier han.

Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på radio på NRK Sport.