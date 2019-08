Uavgjort etter VAR-annullering

Gabriel Jesus trodde han sikret tre poeng for Manchester City hjemme mot Tottenham tre minutter på overtid, men dommer målet ble annullert etter at VAR-rommet så bildene på nytt. Sergio Agüero og Raheem Sterling scoret for City, mens Érik Lamela og Lucas Moura scoret mål hver for gjestene. Dermed endte det med poengdeling og 2-2.