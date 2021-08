Eiking med sykkelbragd – leder Spania Rundt

Schjelderup inn på U21-landslaget

Andreas Schjelderup (17) har herja i dansk fotball den siste tida. Tysdag fekk han plass i U21-troppen. Uttaket kom dagen etter at Schjelderup scora to nye mål for Nordsjælland i dansk superliga.

– Han har veldig god balanse i kroppen og to gode bein. Han har god speleforståing og er smart. Så er det ein ung spiler som manglar litt fysikk og kraft, seier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.