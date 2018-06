Egypts keeperhelt nektet å ta imot bestemannsprisen

Luis Suárez' sjansesløseri så ut til å koste forhåndsfavoritt Uruguay seieren i deres første VM-kamp. Men Egypts ferske sisteskanse reddet alt som var av målsjanser fra både Suarez og PSG-spiller Edinson Cavani, og ble derfor kåret til banens beste spiller tross 0-1-tap.

Se El Shenawys storspill her:

Etter kampen skulle El Shenawy i utgangspunktet tatt imot bestemannsprisen, men egypteren skal i stedet ha gått rett forbi.

Ifølge en journalist fra den egyptiske nettavisen Kingfut, skal El Shenawy ha nektet å ta imot prisen fordi den er sponset av ølmerket Budweiser. El Shenawy er muslim, som de fleste lagkameratene hans, og islam forbyr alkoholkonsum. Derfor ønsket han ikke å reklamere for ølmerket ved å beholde prisen eller avbildes med den.

– Pengene som rår

Budweiser er en av VM 2018s hovedsponsorer og er FIFAs offisielle alkoholleverandør under mesterskapet. I VM deltar syv land der majoriteten av befolkningen er muslimer: Senegal, Marokko, Iran, Tunisia, Saudi-Arabia, Nigeria og nevnte Egypt.

Flere av VMs største profiler er muslimer. Mesut Özil (Tyskland), Paul Pogba (Frankrike), Xherdan Shaqiri (Sveits), Marouane Fellaini (Belgia), Sadio Mané (Senegal) og El Shenawys lagkamerat på Egypt, Mohamed Salah, tilhører alle islam. Likevel er det ikke sjeldent at Budweiser-navnet dukker opp under VM-sendingene og på bilder med VM-profilene.

– Her er det helt tydelig pengene som rår, og det har vi mange eksempler på. Det er ikke slik at FIFA gjerne vil fronte et ølmerke, det er fordi de betaler mest. Jeg mener FIFA burde tenke mer på hva slags signaler de sender, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Han mener det er fortjent at El Shenawy ble kåret til banens beste i VM-åpningen mot Uruguay, men at 29-åringen ikke trenger noen statuett som bevis for nettopp det.

– Jeg synes det er kult at han tør når han føler det er feil å motta den prisen. Han ble jo banens beste uansett, og det vet han, sier Torp.

Tremålsscorer Cristiano Ronaldo ble kåret til banens beste spiller da Portugal spilte 3–3 mot Spania, og ble vist på storskjerm på stadion sammen med Budweiser-reklame. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ribery dunket i øl

I 2013 ble Bayern Müchen-spiller Franck Ribéry, som er muslim, irritert på lagkamerat Jérôme Boateng som dynket ham i øl etter Bundesliga-seieren. Tradisjon tro feirer spillerne som blir seriemestre i Bundesligaen ved å drikke og dynke hverandre i øl. Muslimske Ribery skal ha gitt beskjed til lagkameratene på forhånd om at han ikke ville få øl på seg av respekt for religionen.

Situasjonen skapte overskrifter verden over og ifølge en rekke utenlandske medier skal Ribery ha vært illsint på Boateng etter hendelsen.