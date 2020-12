Eggen hyller Molde og drar RBK-sammenligning

Molde videre i Europaligaen

Romsdalingene gikk torsdag videre fra gruppespillet i Europaligaen, som første norske lag på fem år.

De spilte 2-2 mot østerrikske Rapid Wien borte i siste gruppespillskamp.

Det skjedde etter Magnus Wolff Eikrem storspilte og scoret to mål for Molde. Først fintet han bort to forsvarere med en skuddfinte før han kontrollert satte ballen i mål, før han scoret Moldes andre mål like etter pause.

Ritzmaier på midtbanen til hjemmelaget satte en suser i lengste kryss. Like før slutt satt også Ibrahimoglu et langskudd via Sinyan, men det holdt ikke for østerrikerne.

Med dette kan Molde møte både Manchester United, Tottenham og AC Milan i neste runde.