Egersund selger toppscorer Andreas Helmersen til Bodø/Glimt

Bodø/Glimt har kommet til enighet med opprykksjagende Egersund om en overgang for angrepsspiller Andreas Helmersen. 26-åringen står med 13 mål i 1. divisjon.

Glimt opplyser om overgangen i egne mediekanaler. Ifølge Nettavisen og Stavanger Aftenblad må gultrøyene betale en totalpakke på opp mot fem millioner kroner for Helmersens tjenester. Det er klar salgsrekord for Egersund.

– Det føles helt fantastisk, det er fryktelig godt og egentlig litt surrealistisk. Det er et par hakk opp fra hva jeg er vant til, så det ser veldig bra ut, sier Helmersen til Bodø/Glimts nettsider.

Helmersen debuterte i Eliteserien for Rosenborg tilbake i 2017, og etter flere låneopphold gikk ferden videre til Raufoss på en gratisovergang i 2021. For et halvt år siden ble han hentet til Egersund, og 26-åringen har vært en umiddelbar suksess. (NTB)