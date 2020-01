Effektivt United med 6-0-seier

Ole Gunnar Solskjær kan smile bredt etter at hans Manchester United slo Tranmere Rovers fra tredjenivå hele 6-0 i FA-cupens fjerde runde. United var utrolig effektive og en seks minuttersperiode sørget for 3-0, takker være Harry Maguire, Diogo Dalot og Jesse Lingard. Phil Jones headet så inn en 4-0-ledelse til pause. Anthony Martial og Mason Greenwood sørget for at laget vant 6-0 på bortebane og avanserte i cupen.