Sheffield United trengde sårt poeng heime mot Manchester United torsdag. Laget fekk ein draumestart på kampen, før Manchester United sette på turboen.

Marcus Rashford scora to mål, og Anthony Martial tok endeleg målpoeng denne sesongen med scoring og målgivande.

– Vi spelte veldig god fotball i lange periodar, og scorar nokre fantastiske mål. Alle tre måla viser høg klasse, seier Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampen.

Ei redusering før slutt sette nervane i høgspenn, men eitt poeng på tretten kampar er ikkje ein spesielt god statistikk for Chris Wilder sine menn.

– Igjen klarte vi å svare etter å ha ligge under, men i dag fekk vi som forventa. Dei kjempa i 90 minuttar. No må vi finne den kampforma vi har på bortebane, heime også, seier Rashford.

Kjempeblemme

Ole Gunnar Solskjær vraka De Gea i mål denne kampen, og allereie etter fire minuttar var marerittstarten reell. Dean Henderson brukte for lang tid med ballen, og mista den i møte Oliver Burke. Returen sette David McGoldrick.

Henderson spelte førre sesong for nettopp heimelaget.

BLEMMA SEG UT: Dean Henderson mista ballen i møte med gamle lagkameratar. Foto: PETER POWELL / AFP

– For ein tabbe av Dean Henderson som har vore so god på denne bana. Han gjer ein gedigen tabbe, kommenterte eksperten Nils Johan Semb.

Solskjær fortel at det var venta.

– Slik kan vi ikkje starte. Vi visste akkurat kva som kom, men vi var ikkje klare. Vi kan ikkje jogge dei første minutta borte mot Sheffield United. Det går ikkje. Heldigvis vakna vi.

Sander Berge måtte kaste inn handkleet etter tolv minutt. Det såg ut som han fekk problem med hamstringa.

Hektiske sluttminutt

Heldigvis for Solskjær fiksa Marcus Rashford balanse i rekneskapen like før halvtimen spelt. Victor Lindelöf sende ei vakker pasning gjennom til spissen på løp.

Så scora Martial sitt første mål denne sesongen etter ei pasning frå Paul Pogba.

– Det er bra og effektiv fotball, seier Ween.

I andre omgang fann Manchester United verkeleg forma i det offensive spelet.

Berre minuttar etter pause viste Paul Pogba vakre takter med ein piruett i forkant av Rashford sitt andre mål for dagen. Målgivande frå Martial, som fortsette å ta målpoeng i denne kampen.

JUBEL: Marcus Rashford feirar med Bruno Fernandes og Marcus Rashford etter sitt første mål for dagen. Foto: PETER POWELL / AFP

– Paul Pogba skrudd på er framleis ein strålande fotballspelar, skriv fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Lenge såg det ut til å vere heilt køyrt for Sheffield United, men berre minuttar før slutt sette McGoldrick inn sitt andre mål for dagen. Og heimelaget pressa på, men bortelaget blei for store.

Solskjær innrømmer at han frykta ei reprise frå førre sesong, som enda med poengdeling.

– Det blei nokre hektiske sluttminutt. All honnør til Dean (Henderson) som klarte å halde roa etter den starten han hadde, avsluttar trenaren.

Mørk historie

Sheffield United var desperate etter poeng mot Manchester United onsdag. Med berre eitt poeng på tolv kampar, viser tala til ein historisk dårleg start i den engelske ligaen.

– Det må eit under til om Sheffield United skal klare seg i Premier League, sa Semb før kampen.

Noko under blei det ikkje denne kampen, men Manchester United fekk fjerna ei uønskt rekord. Tilbake i 1930/31-sesongen fekk dei rekorden for den dårlegaste starten nokosinne, med tolv tap på rad. United vann den trettande kampen.

Sheffield United sto med eitt poeng etter tolv kampar så langt denne sesongen, og etter tapet mot Manchester United onsdag tok dei dermed over den rekorden.