Ventura nr 10 i B-touren

Det ble delt 10.-plass for Kristoffer Ventura på PGAs B-tour etter en god avslutningsdag i Texas søndag.



Ventura hadde fem birdiar og en bogey siste dag. Det ble totalt 17 under par for Ventura. 25-åringen spilte solid gjennom hele helgen og fortsatte den gode formen fra forrige uke.



Da viste han tegn til storform under PGA-turneringen i Detroit. Der lå han i øvre del av resultatlista hele veien og endte til slutt som nummer 21.