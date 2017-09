Mikkelsen-kontrakt med Hyundai

Rallykøyraren Andreas Mikkelsen har signert fabrikk-kontrakt med Hyundai, og skal køyre VM for laget dei to neste sesongane.

– Denne kontrakten betyr mykje for meg. No kan eg senke skuldrane og vite at eg dei neste to sesongane kan slåst om VM-tittelen, seier Mikkelsen i ei pressemelding.