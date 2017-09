Edvartsen hardt ut mot NFF: «Heksejakt» og «drittpakker»

– Kjære alle sammen. Jeg har ikke mulighet til å svare alle, men tusen takk for utrolig støtte denne uken.

Slik åpner Svein-Erik Edvartsen innlegget på Facebook torsdag morgen. 38-åringen lenker til en VG-artikkel, hvor NFF-topp Pål Bjerketvedt totalslakter Edvartsen i en feilsendt e-post.

– Hva hadde du tenkt hvis toppsjefen der du jobbet hadde omtalt deg slik skriftlig til alle avdelingsledere, kjøpte deg ut av en av dine kontrakter 2,5 uker senere, og prøvde å kjøpe deg ut av din sivile jobb under en uke etter det første utløpet? spør Edvartsen.

– Da John Christian Elden avslo det siste på mine vegne fortsatte heksejakten, drittpakkene i media, og falske beskyldninger, frem til de uten grunn sparket meg, fortsetter den mye omtalte 38-åringen.

UT PÅ NFF: Svein-Erik Edvartsen går hardt ut mot sin tidligere arbeidsgiver på sosiale medier. Foto: Faksimilie / Facebook

Ferdig i Norges Fotballforbund

Tidligere denne uken ble Edvartsen sparket fra jobben som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Han får heller ikke fortsette som toppdommer neste sesong.

NFF skal i forbindelse med Edvartsen-saken ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten i vår. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere disse selv.

– Det blir tøft å stå opp mot ett milliardkonsern som følgelig har mye større muskler enn meg, men jeg tar nå denne kampen en gang for alle. Igjen: Takk for all støtte, avslutter Edvartsen.