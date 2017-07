Michael Matthews var suveren i spurten, og Greg Van Avermaet tok andreplassen.

Hagen kjempa godt i motbakken opp mot mål. Han var på veg opp mot teten, men kunne ikkje matche avslutninga då Matthews og van Avermaet akselererte på dei siste metrane.

– Eg sat bra inn i bakken, og prøvde å ikkje opne for hardt. Eg sat eigentleg veldig bra. Så måtte eg gå rundt ein mann, og då blei luka for stor. Eg følte at eg kunne vore endå nærmare i dag, men er bra nøgd likevel, seier Hagen til NRK. Han gir lagkameratane skryt for hjelpa.

– Gjorde alt som planlagt

Han seier også at han er i god form. – Eg håpar å vere med på å kjempe om fleire etappesigrar.

– Forma er det ingenting i vegen med. Vi gjorde vel alt som planlagt, bortsett frå å ta sigeren.

– Kva tenkjer du om den veka som er att av touren?

– Det tek til å bli færre etappar å gjere det på før Paris. Men ein må prøve på dei som er, og legge ein bra plan for det, seier Hagen.

VANN: Michael Matthews tok sin første etappesiger for året Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Taktikken var å halde Matthews' hjul i heile dag, og det gjekk jo fint på sett og vis. Men det er stor skilnad på første og tredjeplass, sa Edvald Boasson Hagen.

– Gå! Det er luker overalt

Chris Froome tok også tilbake leiartrøya som Fabio Aru har hatt dei to siste dagane. Froome blei nummer sju, berre eitt sekund bak vinnaren, og slo Aru med 24 sekund. Han leier med 19 i samandraget.

– Det var uventa, og er nokså emosjonelt for meg, sa Froome. – Det kan eg takk laget for.

På den siste kilometeren fekk han beskjedar på øyret: – Det er luker overalt. Gå, gå! fortalde han pressa etterpå.

I brot ved ein feil

Thomas De Gendt gjekk tidleg i brot, og det ved ein feil, ifølgje lagleiinga.

– Vi hadde rekna med at det ville gå lenger tid før brotet. Men det gjorde det ikkje, derfor valde han å følgje, sa Lotto Soudals sportsdirektør Chris Anker Sørensen til dansk TV2.

Han sat i brot – mykje av tida åleine – i nesten ti mil, og leia med eitt og eit halvt minutt. Men 12 km før mål blei han køyrt inn. Han fekk likevel prisen som dagens mest aggressive ryttar.

Alexander Kristoff blei nr. 41, 33 sekund bak, og Vegard Stake Laengen nr. 139, slått med 13.17.

– Vi prøvde med nokre ryttarar på slutten, men det gjekk ikkje, sa Kristoff. – Eg visste at bakken eigentleg var for hard for meg, men vi prøvde iallfall.