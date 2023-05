For å setje pris på god helse, må du ha opplevd å vere sjuk, er det noko som heiter.

Slik er det nok også for Eduardo Camavinga.

I dag blir han skildra som ein av dei aller mest spennande fotballspelarane i verda, var i vinter med i VM for Frankrike og tener gode pengar til livsopphaldet i Real Madrid.

I den første semifinalen mot Manchester City i Mesterligaen var ungguten ein av dei beste spelarane til banen.

Og det som venstreback, som han har hatt stort hell med å spele denne sesongen.

Men historia om Eduardo Camavinga handlar ikkje berre om oppturar og glede.

Fødd i flyktningleir

Han vart fødd i ein flyktningleir i Angola i 2002. Her budde familien før dei vart flytta til Frankrike då Eduardo var eitt år.

Dei var nøydde til å komme seg vekk frå borgarkrigen som hadde brote ut i heimlandet.

Ein kan jo berre tenkje seg korleis ei slik oppleving er for eit lite barn.

I den franske småbyen Fougères, om lag 50 kilometer unna Rennes, slo Camavinga-familien seg ned i 2003.

Barndommen hans var ikkje lett.

Familien hadde dårleg råd og budde i eit fattig strøk. Som nummer tre av totalt seks barn i familien hadde Eduardo Camavinga så mykje energi at mora prøve å få han til å byrje på judo for å få utløp for kreftene.

– Første gong eg har sett

Men då han byrja å trene heime i huset deira, noko som resulterte i at han øydela og velta alt mogleg, bestemde pappa Celestino seg for at sonen skulle prøve seg på fotball på det lokale laget Drapeau Fougères i staden.

Det vart eit lykketreff, og det kom fort til syne at Eduardo hadde eit talent utanom det vanlege.

Jo Burel, ein av Camavingas trenarar i Drapeau Fougères, hugsar det framleis godt:

– Dette var første gong eg har sett ein spelar med slike ferdigheiter. Då vi ønskte å forsvare eit resultat, sette vi han i forsvar. Viss vi trong eit mål, sette vi han i angrep. Han hadde evna til å meistre begge delar, seier Burel.

Camavinga, her med Rennes' avdøde U12-trenar Didier Le bras, vart raskt lagt merke til i den franske storklubben. Foto: Skjermdump 18.11.2022 / Instagram

I 2013, då han nærma seg 11 år, hadde samarbeidsklubben Rennes for alvor komme på banen og jobba med å hente stortalentet til akademiet til klubben.

Så vart idyllen øydelagd.

– Hugsar brannen som den var i går

Huset deira, som familien hadde bygd på dugnad berre eitt år i førevegen, brann ned og alt av eigedelar gjekk tapt.

– Eg hugsar brannen som om den var i går. Eg var på skulen, og alle kunne høyre brannbilane som køyrde forbi. På slutten av timen kom læraren og fortalde til meg og veslesøster mi kva som hadde skjedd, seier ungguten om den dramatiske hendinga.

Nicolas Martinais, som var Camavingas trenar i Drapeau Fougères, hugsar episoden godt.

– Dei mista alt. Huset var som eit hav av tårer, beskriv han.

Sjølv om han formelt ikkje var Rennes-spelar, hjelpte klubben til med alt dei kunne for at Camavinga-familien skulle få det dei trengde på eit tidspunkt der alt såg som mørkast ut.

Eduardo Camavinga blir spådd å prege verdsfotballen i 15 år framover. Foto: ICON SPORT / Icon Sport

– Du vil byggje opp dette huset

Camavingas far Celestino bestemde seg for å bruke brannen som ein slags motivasjon for sonen.

Han la press på ungguten og gav klar beskjed om at han måtte gjere det som kravdest for å bli ein profesjonell fotballspelar.

– Ikkje bekymre deg, du kjem til å bli ein stor fotballspelar, og du vil byggje opp igjen dette huset, sa faren.

Camavinga stadfestar historia.

– Det er sant at han fortalde meg det. Eg var håpet til familien, og plutseleg vart eg motivert. Foreldra mine var allereie glade, men eg visste at eg kunne gjere dei endå lykkelegare, har Camavinga sjølv sagt om beskjeden til faren.

Eduardo Camavinga vart tidleg rekna som eit enormt talent i Rennes. Foto: David Vincent / AP

Overgangen til akademiet i Rennes vart forseinka etter brannen. Immigrasjonspapira til familien vart nemleg borte i flammane.

Då han først fekk signert kontrakten og starta å trene regelmessig med den franske storklubben, skaut utviklinga fart.

Éin månad etter 16-årsdagen, i 2018, skreiv han under på den første proffkontrakten sin med Rennes.

– Vi tenkte berre «wow»

Det gjorde han til den yngste proffspelaren til klubben gjennom tidene. Året etter debuterte han på førstelaget til Rennes som den yngste i klubbens historie.

– Vi tenkte berre «wow», seier Hatem Ben Arfa, som spelte med Camavinga i Rennes.

Ben Arfa bruker eitt samanfattande ord for å beskrive den dåverande lagkameraten sin:

Utruleg.

– Teknisk og fysisk er han eit monster. Alt han gjer er perfekt. For meg er han per definisjon den moderne midtbanespelaren. Det er ingenting han ikkje kan gjere. Han kan forsvare, takle, heade ballen, skape sjansar, skåre, gi målgivande. Han er kraftig, men teknisk evnerik med venstrefoten. Han er intelligent, elegant. Du ser sjeldan ein spelar som han på hans alder, seier han.

Eduardo Camavinga vart fort ein stor snakkis i Rennes. Storklubbane låg langflate etter han. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Kampen om signaturen

Med strålande prestasjonar i den franske toppdivisjonen som 17-åring, vart han etter krav frå både det franske folket og media teken ut på det franske landslaget.

At ein 17-åring speler på eit A-landslag er sjeldan.

At ein 17-åring speler på eit A-landslag som Frankrike, det skjer nesten ikkje.

Men så er heller ikkje Camavinga ein vanleg gut.

Han fekk debuten mot Kroatia i nasjonsligaen i september 2020, berre 17 år og ni månader gamal, og vart dermed den yngste spelaren på 96 år til å debutere for «Les Bleus».

Ein månad seinare fekk han debuten frå start for Frankrike og skåra sitt første mål, og vart med det den nest yngste målskåraren i historia til det franske landslaget.

Eduardo Camavinga fekk rekordtidleg debut for Frankrike. Foto: FRANCK FIFE / AFP

No vart det for alvor fart i kampen om signaturen hans.

Alle var fullstendig klare over at den defensive midtbanespelaren berre var i Rennes på lånt tid.

I august 2021 kom nyheita om at Real Madrid hadde vunne kampen om supertalentet.

For rundt 300 millionar kroner vart han henta frå Rennes og skreiv under på ein seksårskontrakt med den spanske hovudstadsklubben.

– Veit ikkje om det er mogleg å tilgi

At Real Madrid sikra seg juvelen for ein sum, som i dagens fotball må karakteriserast som billig, skapte fleire reaksjonar.

Tidlegare toppspelar Demba Ba, som har eit hjarte for den franske storklubben PSG, sa det rett ut:

– Beklagar, PSG. Men eg veit ikkje om det er mogleg å tilgi at de ikkje signerte Camavinga, skreiv Ba på Twitter.

Carlo Ancelotti er trygg på at Camavinga blir så god som alle trur at han blir. Foto: Joan Monfort / AP

Det tok tid før han byrja å slå seg inn på laget.

Og at ting tek tid, det har ikkje ungguten vore vand med i ein karriere full av rekordar som den yngste gjennom tidene i både ditt og datt.

– Som å ta ei mastergrad

I den første sesongen på Bernabeu vart det berre 13 kampar frå start og 13 innhopp for den unge franskmannen.

– Han må lære fort og skaffe seg erfaring, for det har han ikkje enno, men han er berre 19 år gammal. Kvar dag han trenar med Luka Modric, Toni Kroos eller Casemiro, er det som å ta ei mastergrad. Camavinga er notida og framtida til denne klubben, slo Real Madrid-trenar Carlo Ancelotti fast etter førre sesong.

Det vart ein sesong med mykje benkjesliting i Real Madrid etter overgangen, men mange oppturar vart det òg. Her kyssar han meisterligapokalen etter triumfen mot Liverpool. Foto: LEE SMITH / Reuters

Månadslønna i Real Madrid skal liggje på rundt 3 millionar norske kroner.

Faren fekk dermed rett den gongen. Camavinga vart redninga for familien takka vere fotballen.

– No som eg er ein profesjonell fotballspelar, har familien min fått eit betre liv. Det kjennest godt å gi noko tilbake etter alt det tøffe dei har vore gjennom, seier han sjølv.

– Det at son min er eit av dei største talenta i Europa ... Det rører heile familien, seier pappa Celestino Camavinga.

No ventar jakta på finaleplass i Mesterligaen med Real Madrid. Den andre semifinalen blir spelt 17. mai i Manchester.

Ikkje sjå bort frå at Camavinga blir ein mann å rekne med der òg.

Kjelder: Marca, The Guardian, Planet football, ESPN