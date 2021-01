Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tiril Eckhoff hadde et forsprang på 53 sekunder til Marte Olsbu Røiseland ut på jaktstarten etter supersprinten fredag. Eckhoff holdt ledelsen hele veien, men da hun bommet på det siste skuddet, og Røiseland fylte for fjerde gang, skilte det bare tre sekunder ut på siste runde

Røiseland la seg i raskt rygg på lagvenninnen, mens Eckhoff forsøkte å riste henne av seg.

– For en thriller, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

– Jeg var veldig sliten i dag og fikk ingenting gratis. Jeg gikk hele rennet alene, så det hadde vært veldig deilig om Marte også dro litt på sisterunden, men det gjorde hun jo ikke. Jeg tenkte at faderrullan, jeg må gi alt jeg har, og det siste partiet passer meg bra, og jeg tenkte at den spurten skal jeg ta, forteller Eckhoff.

GODE VENNER: Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland etter dobbelt norsk. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Smaker enda bedre

– Var det litt dårlig stil?

– Hun kjørte sånn Northug-taktikk? He-he. Da smaker det enda bedre å vinne spurten da, svarer Eckhoff med en liten latter.

For 30-åringen holdt unna også i spurten, og tok sin femte seier for sesongen, og 18. verdenscupseier i karrieren.

– Det var hardt å henge på henne, men jeg klarte det. Men på oppløpet, så skulle jeg ut på siden, og jeg tapte fart, og Tiril var bedre. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes, sier Røiseland.

Eckhoff valgte åpenbart det beste sporet inn mot målstreken.

– Jeg har øvd på litt spurten sammen med kjæresten min, og da må man være taktisk smart, sier hun.

GIKK ALENE: Tiril Eckhoff ledet fra start til mål på jaktstarten i Oberhof. Foto: Matthias Schrader / AP

Får ros for lagånden

I målområdet smilte begge.

– Reaksjonen til Røiseland er veldig god lagånd. Hun gikk rett bort og gratulerte Tiril, og ikke alle jeg kjenner hadde gjort det, sier Smith.

Men Røiseland innrømmer at det var litt surt at det ikke ble seier.

– Jeg er sykt fornøyd med å skyte 20 treff, men man går jo alltid for å vinne. Det var utrolig artig å gå sammen med Tiril, og kjempe om seieren, vite at man er nummer én og to uansett utfall. Så er jo selvfølgelig gørr-kjipt ikke å ta førsteplassen selv, men det er en del av gamet, forteller Røiseland.

Hun mener hun hadde mer enn nok med å henge på Eckhoff.

– Tiril gikk ut litt foran meg så jeg fikk tatt ryggen hennes, og holdt den så godt som mulig og så gira hun på i siste padlebakken der. Det var hardt å henge på den, men jeg klarte det. Jeg hadde gode muligheter inn mot oppløpet, men så tapte jeg fart og Tiril tok spurten, sier Froland-løperen.

SMILTE ETTER TAP: Marte Olsbu Røiseland gratulerte Tiril Eckhoff med et smil umiddelbart etter rennet. Du trenger javascript for å se video. SMILTE ETTER TAP: Marte Olsbu Røiseland gratulerte Tiril Eckhoff med et smil umiddelbart etter rennet.

3–1 til Eckhoff

Det var de norske kvinnenes fjerde jaktstartseier av fire mulige denne sesongen. Eckhoff har vunnet tre av dem, Røiseland én.

– Det er en enorm prestisje i å være best i laget. De har fulgt hverandre lenge de to, sier Lunde.

– Det er mer greit enn å tape mot en annen konkurrent, for det er morsomt at vi er to norske som kjemper om førsteplassen. Det er bittert å tape en spurt uansett hvem man taper mot, sier Røiseland.