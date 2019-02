Eckhoff traff endelig blink - men bommet på pallen

Eckhoff imponerte med 19 av 20 mulige treff på normaldistansen i Canada.

Da hun skulle på pallen senere på dagen, gikk det imidlertid litt i surr for 28-åringen. Eckhoff så nemlig ikke ut til å vite hvor pallen var og gikk rett forbi, til latter fra de fremmøtte.

Eckhoff har også tidligere hatt sine problemer med seierspaller. På Sjusjøen snublet hun og ramlet av seierspallen.

Selvfølgelig til latterbrøl fra tilskuere og lagvenninner.

Tiril Eckhoff traff ikke helt på alt i Sjusjøen. Du trenger javascript for å se video. Tiril Eckhoff traff ikke helt på alt i Sjusjøen.

NRKs ekspert Ola Lunde har fulgt Tiril Eckhoff i både medgang og motgang, men den siste tiden har det blitt mest av det siste for skiskytteren. Før seieren i Canmore hadde ikke Eckhoff vunnet et verdenscuprenn på over ett år.

Forventningene hans til 28-åringen før normaldistansen var heller ikke store. Eckhoff hadde nemlig store problemer under innskytingen og slet spesielt på stående skyting. Eksperten hadde ikke engang Tiril Eckhoff inne på topp-ti-listen sin for dette rennet.

– Jeg var egentlig ganske rolig, men jeg skjøt veldig dårlig. Patrick (Oberegger, red. anm.) var ganske fortvilet, men jeg var ikke så stresset, forteller Eckhoff om innskytingen.

VAR SPENT: NRKs ekspert Ola Lunde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Helt fantastisk

Men når forventningene er som lavest, slår Tiril Eckhoff til.

På torsdagens normaldistanse hadde hun kun ett bomskudd (på stående) før siste og avgjørende ståendeskyting. Til slutt stod hun igjen med fire blinker nede før hun måtte hente seg inn igjen noen sekunder før hun avfyrte det siste skuddet.

– Jeg var spesielt spent på den siste stående skytingen. Særlig da hun stod og kjempet med det siste skuddet. Den jobben hun gjorde der... det er helt fantastisk, sier NRKs erfarne ekspert Ola Lunde.

– Det er kanskje motsatt med meg. Jeg har skutt inn som en gud i hele år, og skutt veldig, veldig dårlig i konkurranse, forteller Tiril Eckhoff, som forteller at hun hørte NRKs ekspert juble bak henne da hun satt sisteskuddet.

– Jeg hørte Lunde da jeg traff, ler hun.

– Deilig med en opptur

19 fulltreffere på en normaldistanse ga ny selvtillit og en etterlengtet seier like før VM.

– Man tviler alltid når man ikke får det til, men plutselig snur det. I år har jeg kjent mye på nedturene, så det var deilig å få en opptur, smiler hun.

Ingrid Landmark Tandrevold, som også traff på 19 av 20 skudd, ble for øvrig nummer fem i Canmore.

Fredag er det stafetter i Canmore. De går på NRK fra klokken 20.20 (menn) og 22.45 (kvinner).