Eckhoff tilbake fra sykdom: – Fælt å se fra sofaen

Se verdenscup-sprint for kvinner på NRK1 fra kl. 14

– Det var fælt å se på den første verdenscuprunden fra sofaen. Jeg var veldig misunnelig på de andre på laget, sier Tiril Eckhoff på utøverhotellet Edelweiss i Hochfilzen.

Etter å ha vunnet to strake renn i nasjonal åpning på Sjusjøen lå alt til rette for en sterkere verdenscupstart enn på mange år for 28-åringen.

Men like før hun skulle vise en ny utgave av seg selv mot verdens beste skiskyttere i Pokljuka ble hun syk.

– Jeg trente nok litt mye inn mot Sjusjøen-helga. Og så var det viktig å se venner og familie før jeg gikk i gang. Det endte med en veldig kort forkjølelse.

– Kommer du tilbake like sterk som du var på Sjusjøen?

– Jeg håper jeg er tilbake der jeg var, men jeg er jo usikker. Jeg har ikke pressa kroppen så mye og hadde en rolig sisteøkt før sprinten.

– Viktig for Tiril å se at andre leverer

Det som beroliger Eckhoff er å se at lagvenninnene Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold viste form i Pokljuka. Det gjør at følelsen av press på VM-gullvinneren fra 2016 avtar.

– Det var veldig høyt nivå på de norske jentene i Pokljuka. Jeg har ikke sett noe lignende på lenge, sier Eckhoff, som mener flere på laget har tatt store steg.

Tandrevold og Olsbu støtter seg til konklusjonen.

– Det er enda viktigere for Tiril at andre på laget bidrar til at hun ikke føler at hun er alene om muligheten for å prestere. Det er jo en trygghet når det skjer, sier Tandrevold.

– Hva tror du Tiril kan få til etter sykdomsperioden?

– Jeg tror hun kan vinne hele greia her. Hun går fort på ski og har blitt skikkelig god til å skyte, sier Tandrevold.

LAGVENNINNER: Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vil ikke brenne kruttet

Etter den siste treningsøkta, en joggetur i mørket i det snøfylte østerrikske landskapet, er konklusjonen klar fra Eckhoff. Sprinten torsdag kan slå alle veier etter sykdomsperioden.

– Det føles helt greit, men jeg tror ikke jeg skal brenne opp alt kruttet. Jeg er veldig spent.