Eckhoff tilbake der alt snudde: – Skyter Tiril feilfritt er hun på pallen

– Jeg synes det var et bra skirenn jeg fikk til her. Jeg synes løypene passer meg veldig bra, og jeg gleder meg til å gå, sier Tiril Eckhoff til NRK om OL-løypene i Pyeongchang.

For Eckhoff har gode minner fra OL-byen. Under prøve-OL i fjor gikk Eckhoff en av sine beste sprinter. Med feilfri skyting tok hun en sterk andreplass, bare slått av fjorårets tyske VM-dronning Laura Dahlmeier med åtte sekunder.

– Jeg tror Tiril har veldig gode minner herfra. Løypene skal passe henne bra, samtykker bror og landslagstrener Stian Eckhoff.

Tror på medalje ved fullt hus

Gode minner er ingen underdrivelse. For det var faktisk på årets OL-arena det snudde for 27-åringen i fjor. Hun kom til Sør-Korea rett fra et elendig VM i Hochfilzen, men etter oppturen på sprinten i Korea tok hun så to seire på de neste verdenscuprundene i henholdsvis Kontiolahti og Holmenkollen.

Om Eckhoff skulle gjøre som den gang da og skyte fullt hus er landslagstreneren sikker på OL-medalje.

– Skyter Tiril feilfritt så er hun på pallen. Det er mitt stalltips, sier Stian Eckhoff om søsterens medaljesjanser.

ØYNER MEDALJE: Landslagstrener i skiskyting, Stian Eckhoff, tror Tiril Eckhoff tar medalje om hun skyter feilfritt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Eckhoff har bare skutt fullt hus fire ganger i karrieren, alle ganger på sprint og alle ganger er det blitt pallplass; tre seire og andreplassen i fjorårets prøve-OL.

– Det er en bra statistikk det, men det blir helt urealistisk å tenke sånn, sier hovedpersonen selv.

Liker utfordringen

Løypene i Pyeongchang er beryktet for å være vindfulle, og nå er også kulden et ekstra element.

– Det er veldig vanskelig å forberede seg på vind. Tiril må bare legge resultatfokus til side og være fokusert på oppgavene hun har, sier Stian Eckhoff.

Der andre ser vinden som en hindring, velger Tiril Eckhoff å se på den som en positiv utfordring.

– Jeg synes det er gøy med litt utfordring, litt vind og at det ikke er en fasit over hvem som skal vinne, sier hun.

Størst medaljehåp på sprint

Allerede lørdag er det klart for øvelsen som Stian Eckhoff har størst tro på at 27-åringen kan klatre helt til topps.

– Ut ifra hva vi har sett i vinter er sprinten Tirils største medaljesjanse, mener han.

Det var på sprint Eckhoff tok sin foreløpige eneste individuelle gullmedalje i mesterskap under VM i Oslo. Det er også på sprint at fire av hennes fem verdenscupseire har kommet.

– Hvis du skyter 0–0 på lørdag, hva kan det holde til da?

– Det kan bli veldig, veldig bra.

