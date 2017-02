Påtalenemnden anker ikke Johaug-dom

Påtelanemnden i Antidoping Norge la opprinnelig ned påstand om 14 måneders utestengelse for Therese Johaug. Johaug fikk 13 måneder. Nå velger nemnden å ikke anke dommen.

– Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær i en pressemelding.

Wada, FIS og IOC har også mulighet til å anke.