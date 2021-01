Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er et av de råeste løpene vi har sett av henne noen gang, sier Ola Lunde om Tiril Eckhoffs suverene prestasjon på sprinten i Oberhof.

– For et løp. Imponerende. Fantastisk, roser kommentator Andreas Stabrun Smith.

For i første løp etter juleferien var Eckhoff i egen klasse med 10 treff, og nest beste langrennstid. Det var hennes 17. verdenscupseier i karrieren, og den fjerde denne sesongen.

– For å være helt ærlig så er jeg fornøyd. Å skyte 0–0 her i Oberhof har aldri skjedd før i min karriere, sa hun til NRK før rennet var over.

Til slutt vant Eckhoff faktisk med nesten halvminuttet på svenske Hanna Öberg.

– Hun virker så rolig, og har så kontroll på standplass, selv om hun bruker litt tid, mener Ola Lunde.

– Det var en kamp

Men 30-åringen tok ikke seieren for gitt tidlig. For mens Oberhof er kjent for et sted med dårlige snøforhold og vind, hadde nå snøen lavet ned den siste uka. I tillegg til at arrangøren har lagt om løypa med flere krevende motbakker, følte Eckhoff at forholdene var tunge – spesielt i starten.

– Det var en kamp, for det er skikkelig løst her ute, forteller Eckhoff.

Hun hadde startnummer 16, og var først ut av de antatt beste løperne. Eckhoff lå lenge an til å få best langrennstid, men forholdene bedret seg, og det var hviterussiske Jelena Krutsjinkina, med startnummer 74, som gikk raskest av samtlige.

– Jeg tror jeg bare var uheldig med trekningen, for jeg var først i den andre gruppa, sier hun på pressekonferansen.

– Men jeg klarte jo å gjøre det bra likevel, legger hun til med et smil.

TUNGE FORHOLD: Tiril Eckhoff gikk raskt, men omtalte forholdene som løse og tunge. Foto: Matthias Schrader / AP

På lørdagens jaktstart skal hun nå gå først ut, og jages av blant annet Öberg.

– Jeg er fornøyd med startposisjonen, og kan gå førsterunden i mitt eget tempo, fastslår den svenske stjernen.

– Jeg må bare prøve å gå mitt eget løp. Jeg kommer jo til å gå alene i front der, så forhåpentligvis så prepper de løypene litt bedre enn i dag, sier Eckhoff.



– Du var ikke fornøyd med det?



– Nei, det var veldig løst. Så hvis jeg må ut å brøyte i morgen så blir ikke det så gøy.

Stor skuffelse for Tandrevold

Marte Olsbu Røiseland beholder ledelsen i verdenscupen med sin femteplass. Ida Lien ble nummer 27, og Karoline Knotten tok en 34.-plass.

For Ingrid Landmark Tandrevold var det en dårlig dag. Med hele fem bom, og en 73.-plass, får hun ikke gå lørdagens jaktstart.

– Det er lenge siden jeg har vært så skuffa som jeg er nå. Jeg følte bare jeg gjorde alt feil, og skulle gjerne gjort det på nytt. Det startet veldig dårlig på liggende, og jeg vet ikke hvorfor jeg bommet, men jeg lot det stresse meg, i stedet for å gjennomføre et OK løp, forteller Tandrevold.

– På sånne dager føler man at man gjør alt feil, men jeg vet jo at jeg ikke gjør det, legger hun til.