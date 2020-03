Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg visste at jeg var i god form, men jeg var skikkelig teknisk ute av det i VM. Nå er jeg litt tilbake igjen. Det er godt å bevise for meg selv og for alle andre, sa Eckhoff til SVT etter søndagens seier.

For på fellesstarten i tsjekkiske Nove Mesto slo 29-åringen tilbake og vant suverent.

Det etter et VM der ble det to stafettgull, men ingen individuelle medaljer. Nå forteller Eckhoff at hun var langt nede etter mesterskapet.

– For å være helt ærlig så har jeg vært skikkelig utladet og deppa over mine egne prestasjoner, men jeg har brukt tiden veldig bra og fått litt hjelp hjemmefra på stilling og det tekniske, forteller Eckhoff.

Tok viktige poeng

Og den tekniske biten satt i Nove Mesto. Med 19 av 20 treff og lynrask fart i sporet, kunne Eckhoff ta seg tid til å vinke til de få funksjonærene som hadde tatt plass på en tribune stengt for publikum.

– Det er et kjempeløp. Det er ett av de beste fellesstartløpene jeg har sett i år. Nå er Tiril tilbake der hun var i januar-runden, forteller NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde.

Eckhoff kunne juble igjen etter det som har vært en tung periode. Foto: Petr David Josek

Og med dagens seier gikk Eckhoff forbi svenske Hanna Öberg i kampen om seieren i verdenscupen sammenlagt, samtidig som luken opp til Dorothea Wierer minket til 69 poeng.

– Hva tenker du om verdenscupen sammenlagt?

– Det blir veldig spennende, og jeg gleder meg til løpene i Kontiolahti og forhåpentligvis også Holmenkollen. Hun har en betydelig større sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt nå, sier Lunde.

– Helt umulig å lese

Samtidig er det vinnere av verdenscupen sammenlagt i fjor, som fortsatt har overtaket på Eckhoff. Og til tross for en noe svak uttelling i Nove Mesto, vil ikke NRKs ekspert avskrive den italienske skiskytteren.

– Wierer er helt umulig å lese. Plutselig er det en god dag, og plutselig er det en dårlig dag. Hun har alltid vært god til å skrape sammen en form og holde den, det var det hun gjorde da hun vant verdenscupen i fjor også, sier Lunde.

Kun to poeng bak Eckhoff jakter svenske Öberg også på sammenlagtseieren, og Eckhoff er klar på at det er to sterke konkurrenter.

– Jeg konkurrere mot to som er veldig stabile, så jeg må bare ha fokus på meg selv og prøve å gjøre gode skirenn hele veien ut. Heldigvis stryker jeg noen dårlige skirenn, så da kommer jeg enda nærmere Dorothea (Wierer) tror jeg, avslutter Eckhoff.