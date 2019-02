– Jeg var litt sånn i tenkeboksen etter sesongen. Det var liksom litt hardt å starte igjen på ny sesong, men jeg tror det kan bli veldig bra nå.

Det svarer Tiril Eckhoff på om hun nå synes det er enklere å tenke på et OL om tre år enn det var før denne sesongen startet. Og en av de viktigste grunnene er klubbvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold.

PÅ SAMLING: Ingrid Tandrevold og Tiril Eckhoff i sitt sedvanlige gode humør på samling i Europa før sesongen. Foto: Ingrid Landmark Tandrevold

– Jeg har en likesinnet kanskje. En som er glad i å gjøre litt utenom. Glad i å ha det gøy, og ikke bare ligge på hotellrommet. Jeg er veldig glad for ha Ingrid med på tur, og jeg liker å tro at hun liker meg med på tur også, forklarer Eckhoff, som hele tiden har sagt hun i hvert fall vil gå til VM neste år.

– Vi ønsker å beholde hele laget til OL, og det er viktig. At Tiril har sagt hun vil fortsette, er noe vi selvsagt er glade for, sier trener Sverre Waaler Kaas.

– Får ikke lov til å slutte

Det er liten tvil om at Fossum-løperne trives i hverandres selskap. Når NRK får bli med dem på en treningsøkt innendørs i Canmore sitter latteren løst. Det har den i grunn gjort under hele oppholdet på andre siden av Atlanteren. De to skiskytterne snakker om hvor mye de koser seg med kaféturer og shopping i kulda.

– Hva tenker du om at du kan forlenge Tirils karriere?

– Det tar jeg som et veldig stort kompliment, svarer Tandrevold.

– Hun får ikke lov til å slutte før etter OL i hvert fall. Det er helt uaktuelt. Ikke snakk om en gang, fortsetter hun og ler.

PÅFUNN: Både Tandrevold og Eckhoff postet dette bildet i sosiale medier. Foto: Privat

– Viktig for prestasjon

For Eckhoff og seks år yngreTandrevold ler mye. Og selv om nedturene fortsatt kommer innimellom, innrømmer Eckhoff at hun ikke lenger tenker like mye på det «vanlige liv».

– Denne sesongen har vi det veldig morsomt. Det er gøy å være på et lag som er så sterkt, og når de presterer, vet jeg at jeg også kan gjøre det. Det gjør det enklere for alle, mener Eckhoff.

– Hvor viktig er trivsel for å prestere?

– Veldig viktig, i hvert fall for meg som er en så sosial person, mener Eckhoff, som også sikret sesongens første seier i Canada.

KALDT: Tandrevold og Eckhoff koste seg i kanadiske Canmore, til tross for at det var for kaldt til å gå renn. En joggetur med maske ble løsningen. Foto: Privat

Også Tandrevold har gjort karrierebeste i vinter, da hun ble nummer to i Antholz i januar. Hun gir Eckhoff mye av æren.

– Vi trener jo sammen hele året, så når hun gjør det bra er det en veldig god referanse for meg. Når vi er på tur, så har vi også veldig god nytte av hverandre fordi vi som regel har det veldig morsomt. Denne gjengen er jo som en «second family», så vi er avhengig av å ha det morsomt på tur, sier 22-åringen.