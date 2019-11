Eckhoff rystet over den franske trenerens vekt-beskjed: – Helt jævlig

– Vekt er veldig viktig i all kondisjonsidrett, og nå er de ikke i god nok form til å gå effektivt. Det er individuelt, og det er ikke snakk om mye, mellom to og fire kilo.

Det sa Frankrikes skiskyttersjef, Stéphane Bouthiaux, til NRK tidligere i høst, og utdypet videre hvorfor det franske støtteapparatet mente at noen av kvinnene på laget burde gå ned i vekt før sesongstarten.

VEKKER OPPSIKT: Stéphane Bouthiaux.

– Dette er ikke så unge jenter, og vi må snakke tydelig om slike ting. Vi har bare spurt om de kan forsøke å være forsiktige med hva de spiser, og det handler mer om livsstil enn noe som skjer over to måneder eller noe, sier Bouthiaux.

– Sjokkert

Tiril Eckhoff reagerer kraftig når hun får se intervjuet.

– I mine øyne er det på kanten. Det er helt jævlig, sier hun og fortsetter:

– Jeg blir litt sjokkert over at en trener med så mye makt kan påvirke en gjeng med så unge jenter, og hva slags konsekvenser det kan få i ettertid.

Teamet kvinnehelse i idrett er noe hun er opptatt av. At noen ber om vektnedgang har imidlertid ikke noe med idrett å gjøre, mener Eckhoff.

– Vi driver med en konkurranseidrett, og da er det mye kropp og vekt, for det har litt å si, men det kan bikke over også. Jeg mener at hvis man skal ta kontroll over egen toppidrettssatsing, og det er helt ok å gå ned noen kilo med tanke på prestasjon, men da må man ha det som mål selv, slår hun fast.

Den franske sjefen hevder overfor NRK at de har kontroll innad i laget.

– Vi har aldri hatt noen problemer med spiseforstyrrelser eller noe, og vet at vi kan snakke med våre jenter om disse tingene. De har bedt oss si fra når vi føler noe er feil med ernæringen deres, og da gjør vi det, forklarer han.

– Mange røde flagg

Utsagnet ryster likevel Eckhoff.

– Som mann i den stillingen synes jeg det er ganske drøyt. At han får utøverne til å slanke seg, og samtidig sier at det ikke finnes spiseforstyrrelser i laget hans.

VISER STYRKE: – Kanskje jeg veier for mye, men jeg har en drøss av muskler, sier Tiril Eckhoff – som selv er lite opptatt av vekt. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

29-åringen er tydelig opprørt når hun snakker med NRK om temaet.

– Det er jo mange som sier at det ikke finnes spiseforstyrrelser i toppidrett. Det gjør det jo, det er bare å se på verdenscupen vår så ser man noen røde flagg. Når man er så skrapa at det ikke er bra for din egen helse...

Selv har hun aldri opplevd lignende, og håper hun aldri får beskjed om å gå ned i vekt for å bedre prestasjonen.

– Det kunne ikke skjedd i vårt landslag. Men det skjer i Norge, på toppidrettsgymnas og så videre. Det er slik man får spiseforstyrrelser, mener Eckhoff.

Flere andre idrettsutøvere har tidligere fortalt om hvordan det har påvirket dem negativt å få beskjed om å slanke seg. Senest for noen dager siden sto det amerikanske mellomdistanse-talentet Mary Cain frem og fortalte hvordan hun mener slankepress både ødela karrieren hennes og gjorde henne deprimert.

Norsk trener: – Veldig spesielt

Landslagstrener for de norske skiskytterkvinnene, Sverre Waaler Kaas, tror også at beskjeder som i det franske laget kan føre til større problemer rundt vekt og slanking.

– For min del høres dette veldig spesielt ut. Jeg tror ikke en kortsiktig løsning ved å gå ned i vekt er bra for å gå fortere på ski. Jeg tror god trening og godt kosthold er løsningen. Så jeg ville ikke fokusert mye på vekt, men på å være gjennomtrent. Å gå ned i vekt gir endringer i kroppen, og forandringer kan være unaturlig, og unaturlige ting for kroppen kan slå ut negativt, i hvert fall langsiktig, sier han.