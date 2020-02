Eckhoff om tabberenn før VM: – Det dummeste jeg har gjort

29-åringen hadde en fantastisk januarperiode, men på normaldistansen i Pokljuka ble det bare en 18.-plass. Dagen etter reiste hun hjem med sykdom.

Nå forteller Eckhoff at hun angrer på at hun gikk 15-kilometeren i høyden 1400 meter over havet.

– Det er ikke noe gøy å gå dårlige skirenn, og ikke noe vits i å trene på å være dårligere enn det man er. Det er greit at man trosser sine egne råd, driter seg ut og kan lære av det, sier Eckhoff til NRK.

SUPERSESONG: Tiril Eckhoff etter seieren på jaktstarten i Ruhpolding. Hun håper den gode formen fortsatt er på plass etter en liten sykdomsperiode. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Kjente på presset

For hun hadde kjent på dårlig form og slim i lungene flere dager før rennet, men at hun i samråd med lege likevel mente konkurranse var forsvarlig. Dermed brøt hun sitt eget slagord: «Er du i tvil, hvil».

Eckhoff fortalte først om opplevelsen i sin egen poskast, «Kant ut».

– Det er helt jævlig å gå skirenn når du ikke er 100 prosent. Det er det dummeste jeg har gjort. Etterpå var jeg som en kokt hummer, og det så ut som «I’m gonna die». Det eneste positive var at jeg tok noen poeng på Dorothea Wierer, sier verdenscuplederen.

– Jeg kjente på presset, og hadde så lyst til å gå med den gule trøya, og klarte liksom ikke å stå i mitt eget råd.

Viruset slapp heldigvis taket. På plass i Anterselva føler Eckhoff seg nå VM-klar, og tror ikke sykdomsperioden eller «tabberennet» har ødelagt oppkjøringen og formen.

LANDSLAGSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Mange var skeptiske

Eckhoff hadde uansett tenkt til å reise tilbake til Norge, slik også Ingrid Tandrevold og Johannes Thingnes Bø gjorde, fremfor å være igjen i høyden i Italia.

Og for Eckhoff betyr ofte en tur hjem til venner og familie at hun blir syk.

– Det var mange som var skeptiske til at jeg skulle reise hjem, men så ble jeg syk der og da kunne jeg gjøre akkurat som jeg ville.

KLARE: Johannes Thingnes Bø (f.v.), Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Tarjei Bø utgjør Norges lag på blandet stafett under VM-åpningen torsdag. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Landslagsledelsen rådet i utgangspunktet utøverne til å bli værende med laget.

– Jo flere som kan ligge i høyden er jo på en måte bedre, men flere av løperne hadde ligget der rundt jul og nyttår også, og fått en lang periode, så å reise hjem et par dager er helt OK, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Eckhoff, som for første gang går inn i et mesterskap som storfavoritt, mener «ferien» ga utbytte.

– Jeg har vært på reise siden starten av november og ser de samme trynene døgnet rundt. Da er det litt deilig å være vanlig.

