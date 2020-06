– Den (oppmerksomheten) får hun kose seg med i fred, så får jeg gjøre min vante jobb. Det er jo litt godt å kunne være anonym iblant også. Ikke hele tiden være en offentlig person, sier Eckhoff.

SPENT: Tiril Eckhoff har ikke akkurat noe imot at Stina Nilsson får mer oppmerksomhet enn henne selv. Eckhoff tror Nilsson kan bli en farlig konkurrent. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Ikke nervøs

Stina Nilsson (26), tidligere en av verdens beste langrennsløpere, gjør seg nå klar for en ny sesong, men som skiskytter. Overgangen har fått mye oppmerksomhet både i Norge og Sverige.

Nå er det klart at hun får sin konkurransedebut under det svenske mesterskapet i rulleskiskyting 28. august. Nilsson har trent enorme mengder skyting, men ingen har før sett henne på skytebanen i konkurranse. Derfor forventer både forbundet og hun selv mye oppmerksomhet under rulleskimesterskapet.

– Den kan bli ganske stor, tror jeg. Men det er bare kult for svensk skiskyting, sier Nilsson i et videointervju med NRK.

– Er du nervøs?

– Nei, ikke foreløpig.

Glad Nilsson får oppmerksomhet

Tiril Eckhoff vet godt hvordan det er å leve med et stort forventningspress. I et følelsesladd NRK-intervju før VM i 2015 åpnet Eckhoff opp om hvor tøft hun til tider synes det er å leve med presset.

Fem år senere har hun fått en god del mer erfaring, og det er blitt både VM-gull og flere verdenscupseire, men hun er fortsatt glad når andre tar litt av oppmerksomheten.

Som Stina Nilsson gjør nå.

– Det kommer et trykk når du gjør det bra, eller dårlig. Nå er hun ganske fersk så da gjør det kanskje ikke så mye, men jeg misunner henne ikke det, sier Eckhoff.

Selv er Nilsson rolig, enn så lenge.

– Jeg lever i nuet og tar situasjonene når de dukker opp, sier hun.

Eckhoff gleder seg til å konkurrere mot sin nye svenske rival og tror Nilson byttet idrett fordi hun merket at hun hadde et skytetalent.

– Du kan jo prøve det i ny og ned og hvis du merker at du får det til blir man jo ekstra trigget for å klare det. Så jeg tipper hun har et godt skytetalent.

– Det er veldig stor sjanse for at hun blir en av mine argeste konkurrenter, sier den norske skiskytterstjernen.