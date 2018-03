– Jeg har hatt en dialog med jentene, og de ønsker at ting skal gjøres bedre. Men jeg har ingen fasit på hva som må gjøres, sier Hjelmeset til NRK.

Tiril Eckhoff har tidligere uttalt at hun savner tettere oppfølging fra landslagstrenerne. Oppfatningen var ikke endret etter sprinten i Holmenkollen torsdag. Det ble en gigantnedtur på hjemmebane; Eckhoff endte som nummer 55 etter fire bom.

Hun har brukt privat skytetrener denne sesongen, og åpner for å kutte ut ordningen hvis det kommer nye trenere på plass.

– Da må det være et bra opplegg på hjemmebane, vi må bli fulgt opp. Nå blir vi ikke fulgt opp, men det får vi ta når sesongen er over, sier Eckhoff til NRK.

BOMMET: Tiril Eckhoff endte med to bom på hver skyting og totalt fire strafferunder torsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg håper teamet blir bra igjen

Eckhoffs resultater har variert voldsomt denne sesongen. På et møte med Hjelmeset tidligere denne uken ga hun og de andre på landslaget klar beskjed om hva de synes.

– Jeg sa det jeg føler. Jeg tror vi var enige om veien videre, men vi må nok finne på noe lurt. Jeg håper vi får et team som er bra, og folk som er motiverte, sier Eckhoff.

– Er det litt å gå på der?

– Jeg håper teamet blir bra igjen, og at vi blir fulgt opp.

Onsdag bekreftet Steinar Mundal at han går av i sin rolle som langrennstrener for skiskytterjentene, mens skytetrener Stian Eckhoff fremdeles er i tenkeboksen.

– Om Stian er rett person må vi komme fram til. Jeg har ingen fasit, men det er mulig vi må hente inn noen nye, sier idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Hun trenger en annen modell

TRENER: Stian Eckhoff er både skytetrener og Tiril Eckhoffs bror. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hjelmeset mener noe må skje «så fort som mulig», og at Norges Skiskytterforbund ikke har noe tid å miste i trenerjakten. Det betyr at en avgjørelse fra Stian Eckhoff trolig ventes like rundt hjørnet. Han søsterens opplegg med personlig skytetrener ikke har vært bra nok.

– Resultatmessig har det ikke vært en god løsning de siste to sesongene. Jeg tror hun trenger en annen modell framover. Jeg har snakket med henne, og sagt at hun må ha en konsekvent plan, sier Eckhoff.

– Bør hun kutte ut privat trener?

– Det må være ett språk hele tiden. Tiril hadde hatt godt av en tydelig, helhetlig tanke, og færrest mulig å forholde seg til.