Eckhoff med første seier på over ett år

NB: Rennet pågår fortsatt.

V-cup skiskyting: 12.5 km, kvinner Du trenger javascript for å se video.

Med én bom på andre skyting var det nok mange som tenkte at dette ikke skulle gå veien for Eckhoff. De andre skøyt fulle hus etter fulle hus. Men selv med én bom mer enn Markéta Davidová og Lisa Vittozzi gikk det voldsomt fort i løypene.

Så fort gikk det at hun i mål var 9,8 sekunder foran Davidová, med 45 straffesekunder for bommen.

– Fantastisk godt

Hun har aldri vunnet på normalprogram før, altså en vanlig intervallstart med fire skytinger. Hun har heller ikke vært topp 10 individuelt denne sesongen, der 12. plassen i Anterselva var hennes beste plassering før i dag.

– I dag er en stor dag for meg. I dag taklet jeg normal og det er første gang i min karriere, forteller Eckhoff, og er utrolig glad for å endelig få det til.

– Det er fantastisk godt. Det har vært litt håpløst før i år og jeg har vært veldig fortvilet. Jeg vil takke alle som har støttet meg i tykt og tynt, sier en lettet Eckhoff.

De gikk bare 12,5 km i dag på grunn av kulden, som var rundt minus 15 grader. Men selv om løypene ble kortere hindret ikke det Eckhoff i å utnytte styrken ved å gå fort på ski.

NRKs kommentatorer er veldig glade over at det endelig stemte for Eckhoff. Men det kom ikke helt overraskende på dem.

Som å være i barnehagen

– Det kommer ikke helt ut av det blå. Vi har sett tendenser på stående, sier Andreas Stabrun Smith.

– Hun har gjort et par gode stafetter som har gitt henne selvtillit, legger Ola Lunde til.

Dermed følger hun opp den norske dobbeltseieren tidligere i dag, der Johannes Thingnes Bø vant foran Vetle Sjåstad Christiansen.

Det gikk også bra for Ingrid Landmark Tandrevold, som også traff på 19 av 20 skudd. Det holdt til en foreløpig syvendeplass. Hun følte derimot ikke at hun var helt i rennmodus i dag.

For på grunn av kulden har ikke de siste dagene vært helt normale.

– Jeg føler det har vært som å gå i barnehagen den siste tiden. Alt har handlet om å kle på seg, sier Tandrevold til NRK, som også har kost seg mye i Canmore og tror hun vet hvorfor Eckhoff fikk det så bra ut.

– Tiril og jeg har kost oss veldig her. Vi har testet kafeer, og det er så fint her. Det høres kanskje useriøst ut, men når vi er ute på tur i flere måneder er det viktig for mitt hode å gjøre andre ting enn kun å tenke skiskyting, forteller hun.