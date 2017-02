Eckhoff jobber med hodet - leser boken «Fuck it»

– Det er viktig å bli mer intellektuell, sier Eckhoff til NRK og smiler.

Det er på spørsmål om hva skiskytterne gjør på utøverhotellet for å slappe av underveis i VM-ukene, Fossum-jenta forteller om diverse fritidsaktiviteter.

Noen bare for å få tiden til å gå, mens andre etter planen også kan gi bedre resultater.

– Vi spiller bordtennis og biljard, men jeg er veldig dårlig og taper alltid med én kule. Det er litt kjipt. Også ser jeg på serier, strikker og leser litt. Jeg har med masse bøker, forteller Eckhoff.

Jobbet med psykolog

I tillegg til boken om Tesla-sjef Elon Musk har hun fordypet seg i «Fuck it» av John C. Parkin. Den beskrives som «en melding til hjernen som får deg til å slappe av, gjøre deg mindre knytt og hjelper deg med å gi slipp på det som ikke fungerer».

– Den handler jo litt om det å gi f... da. Det er en sånn selvhjelp-bok. Jeg bare leser den for så vidt, men jeg tror det er viktig for alle å kose seg og leve livet, sier Eckhoff.

For to år siden fortalte hun om baksiden av toppidrettshverdagen, det enorme presset hun følte og samarbeidet med den psykologutdannede Tom Henning Øvrebø.

– Jeg har brukt mange timer med psykologer og «you name it», sa Eckhoff da.

Frustrert over manglende resultater i VM Du trenger javascript for å se video.

I desember 2015 fortalte Bærum-jenta at hun hadde at hun ble sliten av å ha for mange folk rundt seg som ga henne råd, og at hun måtte rydde opp i støtteapparatet.

– I fjor var jeg mentalt på en ener, nå er jeg en nier, uttalte hun foran VM i Oslo.

26-åringen leverte et fantastisk mesterskap på hjemmebane i fjor, men har slitt med både ustabil skyting, resultater og spenningsnivået i Hocfilzen.

Etter 13.-plass på fredagens sprint sa Eckhoff at det føltes som å gå et klubbrenn.

– Det gikk greit, men jeg hadde ikke nervene eller noen ting. Det var litt større å gå i Holmenkollen.

Mellomsesong

Under VM-oppkjøringen i østerrikske Seefeld var Eckhoff i intervju med NRK klar på at dette var kun en mellomsesong og at hun allerede hadde fokus på OL i 2018. Samtidig har hun vært ærlig på at hun fikk en motivasjonsknekk etter VM-suksessen på hjemmebane.

Lagledelsen tar også på seg noe av skylden for VM-resultatene så langt da de mener å ha sendt henne for tidlig ut i konkurranse etter sykdom.

– Det er lett å skjønne at Tiril er frustrert, sier landslagstrener og bror Stian Eckhoff.