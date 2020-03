Frustrert Eckhoff om kjempesmell: – Jeg rotet det bort

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har hatt en super sesong, men søren også. I dag var liksom min dag, og jeg rotet det bort, sier Eckhoff til NRK etter verdenscupavslutningen.

Hun kom inn til siste skyting i tet, og hadde vunnet verdenscupen sammenlagt dersom hun hadde fått ned sesongens fem siste blinker.

Dessverre for Eckhoff sprakk hun totalt og bommet tre ganger.

– Det gikk til helvete, sier Eckhoff om sin siste serie denne sesongen.

Dorothea Wierer bommet kun én gang på sesongens siste stående. og gikk dermed ut to plasser og fem sekunder foran Eckhoff.

Selv om Eckhoff passerte Wierer på den siste runden, var det ikke nok.

Eckhoff gikk i mål til 10.-plass. Wierer måtte da bli blant de 17 beste, og endte på 11. plass.

Dermed vant Wierer verdenscupen sammenlagt for andre året på rad.

Mange bom

Eckhoff gikk ut som nummer tre på lørdagens jaktstart i Kontiolahti, 32 sekunder bak vinneren av fredagens sprint, Denise Herrmann, og 47 sekunder foran Dorothea Wierer, som starter som nummer 19.

På første skyting bommet Eckhoff to ganger, mens Wierer kom fra de vanskelige forholdene med én bom.

Mens de fleste av konkurrentene skjøt i hytt og gevær på andre liggende, bommet begge én gang.

Hadde sjansen

På første stående skjøt Eckhoff fullt, mens Wierer bommet to ganger. Dermed gikk Eckhoff ut i tet, mens rivalen hennes forlot standplass på 16.-plass.

Dessverre for Eckhoff klarte hun ikke å utnytte den muligheten på siste stående, og dermed endte det med italiensk jubel i Kontiolahti.

Eckhoff sier likevel at hun er fornøyd når hun ser tilbake på sesongen.

– Jeg har fått med meg syv seire i år, og det var over all forventning, men selvfølgelig er det en skikkelig nedtur at jeg bommer når det gjelder som mest.

Lørdagens jaktstart var sesongens siste renn, ettersom rennene som skulle funnet sted i Holmenkollen neste helg er avlyst, og IBU fredag valgte å stryke søndagens stafetter.

Selv om hun ikke klarte å slå Wierer i verdenscupen sammenlagt, kan hun glede seg over at lørdagens 10.-plass holdt til seier i jaktstartcupen.

– Jeg må bare fortsette å jobbe videre og prøve å slå Dorothea og resten, avslutter Eckhoff.